Yağlı kurşun yedim giderim Genç yaşımda buymuş benim kaderim Hakkını helal et anam Ağlama hiç dayanamam Ölüm Allah'ın emridir Herkeslere selam olsun Vatan sağ olsun *** Ben ölsem de can dostlarım var Kanımı arkamda komazlar Hakkını helal et anam Ağlama hiç dayanamam Ölüm Allah'ın emridir Herkeslere selam olsun Vatan sağ olsun Vatan sağ olsun