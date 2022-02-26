Berhudar Ol Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Berhudar Ol
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Eline beline diline sahip ol
Bir gönül kırdıysan onun dermanı ol
Yanlış yapmakta var günahkar olmakta
Hatasız kul olmaz dostum
Hatana sahip ol, hatana sahip ol, hatana sahip ol
***
Sana taş atana sende ekmek at
İnsanlık ölmedi dostum gören anlasın
Öfkene hakim ol sabrından inat
Hoşgörülü ol ki dostum tadında kalsın
***
Sevgide cömert ol umudunda zengin
Hayat öğrenmek demektir birde mutlu ol
Öğren mutlu ol
Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar
Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar
Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar
Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar
***
Gönlün evet der de aklın yok derse
Barıştır onları kendin gibi ol
Bir hiç olduğunu sakın unutma
Bütünden zerresin dostum
Payına razı ol, hakkına razı ol, payına razı ol
***
Sana taş atana sende ekmek at
İnsanlık ölmedi dostum gören anlasın
Öfkene hakim ol sabrından inat
Hoşgörülü ol ki dostum tadında kalsın
***
Sevgide cömert ol umudunda zengin
Hayat öğrenmek demektir birde mutlu ol
Öğren mutlu ol
Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar
Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar
***
Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar
Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar
Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar
Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar
Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar
Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar