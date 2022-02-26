Orhan Gencebay

Eline beline diline sahip ol Bir gönül kırdıysan onun dermanı ol Yanlış yapmakta var günahkar olmakta Hatasız kul olmaz dostum Hatana sahip ol, hatana sahip ol, hatana sahip ol *** Sana taş atana sende ekmek at İnsanlık ölmedi dostum gören anlasın Öfkene hakim ol sabrından inat Hoşgörülü ol ki dostum tadında kalsın *** Sevgide cömert ol umudunda zengin Hayat öğrenmek demektir birde mutlu ol Öğren mutlu ol Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar *** Gönlün evet der de aklın yok derse Barıştır onları kendin gibi ol Bir hiç olduğunu sakın unutma Bütünden zerresin dostum Payına razı ol, hakkına razı ol, payına razı ol *** Sana taş atana sende ekmek at İnsanlık ölmedi dostum gören anlasın Öfkene hakim ol sabrından inat Hoşgörülü ol ki dostum tadında kalsın *** Sevgide cömert ol umudunda zengin Hayat öğrenmek demektir birde mutlu ol Öğren mutlu ol Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar *** Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar Berhudar ol, berhudar, berhudar ol, berhudar Su gibi aziz ol ömrünce bahtiyar