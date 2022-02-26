Sevmeyi Bilmiyorlar Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sevmeyi Bilmiyorlar
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Bir sen kaldın, bir de ben
Hem sevilip, hem de seven
Bir sen kaldın, bir de ben
Hem sevilip, hem de seven
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Nazar değmesin, kem göz değmesin
Aşktır bizi var eden
Nazar değmesin, kem göz değmesin
Aşktır bizi var eden
***
"Sevmek yoktur" diyorlar
Sevmeyi bilmiyorlar
Seviyorum deli gibi
Beni görmüyorlar
Seviyorum deli gibi
Bizi görmüyorlar
***
Mutluklar sevgi ister
İlgi ister, yürek ister
Mutluklar sevgi ister
İlgi ister, yürek ister
***
Hadi dostum cesaretini
Aşkın için göster
Gayret dostum cesaretini
Mutluluk için göster
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"Sevmek yoktur" diyorlar
Sevmeyi bilmiyorlar
Seviyorum deli gibi
Beni görmüyorlar
Seviyorum deli gibi
Beni görmüyorlar