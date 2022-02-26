Orhan Gencebay

Bir sen kaldın, bir de ben Hem sevilip, hem de seven Bir sen kaldın, bir de ben Hem sevilip, hem de seven *** Nazar değmesin, kem göz değmesin Aşktır bizi var eden Nazar değmesin, kem göz değmesin Aşktır bizi var eden *** "Sevmek yoktur" diyorlar Sevmeyi bilmiyorlar Seviyorum deli gibi Beni görmüyorlar Seviyorum deli gibi Bizi görmüyorlar *** Mutluklar sevgi ister İlgi ister, yürek ister Mutluklar sevgi ister İlgi ister, yürek ister *** Hadi dostum cesaretini Aşkın için göster Gayret dostum cesaretini Mutluluk için göster *** "Sevmek yoktur" diyorlar Sevmeyi bilmiyorlar Seviyorum deli gibi Beni görmüyorlar Seviyorum deli gibi Beni görmüyorlar