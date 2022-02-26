Sensizlik Yerle Bir Etti Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Sensizlik Yerle Bir Etti
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"Hiç bitmez", diyorken büyük konuştuk
Nihayet bizim de aşkımız bitti
"Ecel aramıza giremez", derken
Ayrılık girdi de ve perişan etti
"Ecel aramıza giremez", derken
Ayrılık girdi de ve perişan etti
***
Bir kusur ararsak birbirimizden
Pek masum değildik her ikimiz de
Hayat bu, yaşarken öğrendik biz de
En büyük dersi verdi de gitti, verdi de gitti, verdi de gitti
***
Acılar içinde kıvranıyorum
Yaşları gözümde tutamıyorum
Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum
Sensizlik yerle bir etti de gitti, etti de gitti
Sensizlik yerle bir etti de gitti
Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum
Sensizlik yerle bir etti de gitti
***
Planlar yapardık mutluluk için
Sen bana kızardın, sorardın "Niçin?"
Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı
Bencillik bu aşkı vurdu da gitti
Hani "Biri beni sevdi", demiştim
Vallahi doğruyu söylememiştim
Beni hep kıskanmanı istemiştim
Bu şaka aşkıma son verdi gitti
***
Acılar içinde kıvranıyorum
Yaşları gözümde tutamıyorum
Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum
Sensizlik yerle bir etti de gitti, etti de gitti
Sensizlik yerle bir etti de gitti
Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum
Sensizlik yerle bir etti de gitti, of of