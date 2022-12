Orhan Gencebay

"Hiç bitmez", diyorken büyük konuştuk Nihayet bizim de aşkımız bitti "Ecel aramıza giremez", derken Ayrılık girdi de ve perişan etti "Ecel aramıza giremez", derken Ayrılık girdi de ve perişan etti *** Bir kusur ararsak birbirimizden Pek masum değildik her ikimiz de Hayat bu, yaşarken öğrendik biz de En büyük dersi verdi de gitti, verdi de gitti, verdi de gitti *** Acılar içinde kıvranıyorum Yaşları gözümde tutamıyorum Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum Sensizlik yerle bir etti de gitti, etti de gitti Sensizlik yerle bir etti de gitti Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum Sensizlik yerle bir etti de gitti *** Planlar yapardık mutluluk için Sen bana kızardın, sorardın "Niçin?" Ben ayrı isterdim, sen benden ayrı Bencillik bu aşkı vurdu da gitti Hani "Biri beni sevdi", demiştim Vallahi doğruyu söylememiştim Beni hep kıskanmanı istemiştim Bu şaka aşkıma son verdi gitti *** Acılar içinde kıvranıyorum Yaşları gözümde tutamıyorum Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum Sensizlik yerle bir etti de gitti, etti de gitti Sensizlik yerle bir etti de gitti Geri dön, ben sensiz yaşamıyorum Sensizlik yerle bir etti de gitti, of of