Orhan Gencebay

Her gün başka, başka aşkın kollarında gezersin Her gün başka, başka aşkın kollarında gezersin Her gönül sanki meyhane, sarhoş olup içersin Her gönül sanki meyhane, sarhoş olup içersin *** Her güzele Leyla deyip Mecnun olmak istersin Her güzele Leyla deyip Mecnun olmak istersin Senden Mecnun olmaz dostum, sen felekten betersin Senden Mecnun olmaz dostum, Mecnun'dan ne istersin? *** Herkesin bir dünyası var, gün görmedik hülyası var Herkesin bir dünyası var, gün görmedik hülyası var Yıkma gönül dünyasını, sevenin bedduası var Kırma gönül dünyasını, garibin bedduası var *** Her güzele mavi boncuk verme, güler mi dersin? Her güzele mavi boncuk verme, güler mi dersin? Sen de bir mavi boncuğa kurban olup gidersin Sen de bir gün bir boncuğa kurban olup gidersin