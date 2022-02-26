Her Gün Başka Başka Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Her Gün Başka Başka
Tüm Şarkıları
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Her gün başka, başka aşkın kollarında gezersin
Her gün başka, başka aşkın kollarında gezersin
Her gönül sanki meyhane, sarhoş olup içersin
Her gönül sanki meyhane, sarhoş olup içersin
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Her güzele Leyla deyip Mecnun olmak istersin
Her güzele Leyla deyip Mecnun olmak istersin
Senden Mecnun olmaz dostum, sen felekten betersin
Senden Mecnun olmaz dostum, Mecnun'dan ne istersin?
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Herkesin bir dünyası var, gün görmedik hülyası var
Herkesin bir dünyası var, gün görmedik hülyası var
Yıkma gönül dünyasını, sevenin bedduası var
Kırma gönül dünyasını, garibin bedduası var
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Her güzele mavi boncuk verme, güler mi dersin?
Her güzele mavi boncuk verme, güler mi dersin?
Sen de bir mavi boncuğa kurban olup gidersin
Sen de bir gün bir boncuğa kurban olup gidersin