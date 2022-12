Orhan Gencebay

Sen küsüp giderken bir çift sözüme Sessizce karşıma çıktı yalnızlık Sen küsüp giderken bir çift sözüme Sessizce karşıma çıktı yalnızlık *** Pişmanlık hissiyle yanan yüzüme "Beter ol" der gibi baktı yalnızlık Pişmanlık hissiyle yanan yüzüme "Beter ol" der gibi baktı yalnızlık "Beter ol" der gibi baktı yalnızlık *** Dilimden düşünce o çirkin hece Kapımı sen açtın bu zalim güce Dört yanım karlı dağ oldu her gece Çığ gibi üstüme çöktü yalnızlık Dört yanım karlı dağ oldu her gece Çığ gibi üstüme çöktü yalnızlık Çığ gibi üstüme çöktü yalnızlık *** Yalnızlık, yalnızlık Yalnızlık, yalnızlık *** Ne kadar hasretsem bir tebessüme O kadar muhtacım son nefesime Ne kadar hasretsem bir tebessüme O kadar muhtacım son nefesime *** Ruhumda beliren her hevesime Bir hüsran perdesi çekti yalnızlık Ruhumda beliren her hevesime Bir hüzzam perdesi çekti yalnızlık Bir hüzzam perdesi çekti yalnızlık *** Bu nasıl bir garez, bu nasıl bir kin? Serviler şehrini gösterir her gün Sevgilim seni de ağlatır bir gün Gözünü canıma dikti yalnızlık Sevgilim seni de ağlatır bir gün Gözünü canıma dikti yalnızlık Gözünü canıma dikti yalnızlık *** Yalnızlık, yalnızlık Yalnızlık, yalnızlık Yalnızlık, yalnızlık of