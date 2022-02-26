Orhan Gencebay

Yalnızlık Şarkı Sözleri
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Sen küsüp giderken bir çift sözüme
Sessizce karşıma çıktı yalnızlık
Sen küsüp giderken bir çift sözüme
Sessizce karşıma çıktı yalnızlık
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Pişmanlık hissiyle yanan yüzüme
"Beter ol" der gibi baktı yalnızlık
Pişmanlık hissiyle yanan yüzüme
"Beter ol" der gibi baktı yalnızlık
"Beter ol" der gibi baktı yalnızlık
***
Dilimden düşünce o çirkin hece
Kapımı sen açtın bu zalim güce
Dört yanım karlı dağ oldu her gece
Çığ gibi üstüme çöktü yalnızlık
Dört yanım karlı dağ oldu her gece
Çığ gibi üstüme çöktü yalnızlık
Çığ gibi üstüme çöktü yalnızlık
***
Yalnızlık, yalnızlık
Yalnızlık, yalnızlık
***
Ne kadar hasretsem bir tebessüme
O kadar muhtacım son nefesime
Ne kadar hasretsem bir tebessüme
O kadar muhtacım son nefesime
***
Ruhumda beliren her hevesime
Bir hüsran perdesi çekti yalnızlık
Ruhumda beliren her hevesime
Bir hüzzam perdesi çekti yalnızlık
Bir hüzzam perdesi çekti yalnızlık
***
Bu nasıl bir garez, bu nasıl bir kin?
Serviler şehrini gösterir her gün
Sevgilim seni de ağlatır bir gün
Gözünü canıma dikti yalnızlık
Sevgilim seni de ağlatır bir gün
Gözünü canıma dikti yalnızlık
Gözünü canıma dikti yalnızlık
***
Yalnızlık, yalnızlık
Yalnızlık, yalnızlık
Yalnızlık, yalnızlık of