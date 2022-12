Sende mi kayboldun kendi rüyamda Sana da mı yer yok kendi dünyamda Çünkü ben çalmıştım seni her yerden her yerden Arasan bulurdun beni dünyamda *** İstersen ümidin ümidim olur İstersen sevdamı bu can kul olur Yeter ki söyle beni sevdiğini söyle İstersen bu dünya cennetin olur *** Sen istersen olmaz olmaz Hiç bir söze nokta konmaz İsteklerin emir bana Aşk bu sensiz yaşanmaz *** Gönlümün anahtarı gönlündedir Dertlerim hep senin dertlerinledir Paylaşmaya hazırım ben her şeyi her şeyi Kaderim alın yazım emrindedir *** İstersen ümidin ümidim olur İstersen sevdamı bu can kul olur Yeter ki söyle beni sevdiğini söyle İstersen bu dünya cennetin olur *** Sen istersen olmaz olmaz Hiç bir söze nokta konmaz İsteklerin emir bana Aşk bu sensiz yaşanmaz