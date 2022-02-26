Duymadın ki Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Duymadın ki
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Duymadın ki, duymazdın ki, duyamazdın ki
Seni öyle sevmişim ki, bilemezdin ki
Gizlemeye mecburdum aşkımı senden
İncinmekten korkuyordum, söylemezdim ki
***
Duysan belki gülerdin, belki dudak bükerdin
"Seviyordum, ölüyordum" diyemezdim ki, söylemezdim ki
***
Aylar yıllar sensiz geçti geçiyor, bilmeyeceksin ki
Beni hiçbir zaman yazık sevmeyeceksin ki
Sen mutluysan yeter bana, ben de mutluyum
Her gün, her an, her saniye senle doluyum
***
Tiryakiyim her derdine, hasretlerine
Ben sensizlikten mutlu olmam, sen vurgunuyum
Seninle doğmuşum, seninle yaşıyorum
Bilmiyorsun, duymuyorsun, göremezsin ki, bilemezsin ki
***
Ben seni böyle olduğun gibi çok seviyorum
Seven benim sevilen sensin, bilme istiyorum
Sen varsın ya şu dünyada, yaşıyoruz ya
Ağlıyorsam ağlıyorum, görme istiyorum
***
Duymadın ki, duymazdın ki, söylemedim ki
"Gizli gizli sevdim seni", diyemezdim ki
Senin yanında sen sevilir, sen sevenden habersiz
Yaşıyorum kaderimi, göremezsin ki, duyamazsın ki
Bilemezsin ki