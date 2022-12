Orhan Gencebay

Duymadın ki, duymazdın ki, duyamazdın ki Seni öyle sevmişim ki, bilemezdin ki Gizlemeye mecburdum aşkımı senden İncinmekten korkuyordum, söylemezdim ki *** Duysan belki gülerdin, belki dudak bükerdin "Seviyordum, ölüyordum" diyemezdim ki, söylemezdim ki *** Aylar yıllar sensiz geçti geçiyor, bilmeyeceksin ki Beni hiçbir zaman yazık sevmeyeceksin ki Sen mutluysan yeter bana, ben de mutluyum Her gün, her an, her saniye senle doluyum *** Tiryakiyim her derdine, hasretlerine Ben sensizlikten mutlu olmam, sen vurgunuyum Seninle doğmuşum, seninle yaşıyorum Bilmiyorsun, duymuyorsun, göremezsin ki, bilemezsin ki *** Ben seni böyle olduğun gibi çok seviyorum Seven benim sevilen sensin, bilme istiyorum Sen varsın ya şu dünyada, yaşıyoruz ya Ağlıyorsam ağlıyorum, görme istiyorum *** Duymadın ki, duymazdın ki, söylemedim ki "Gizli gizli sevdim seni", diyemezdim ki Senin yanında sen sevilir, sen sevenden habersiz Yaşıyorum kaderimi, göremezsin ki, duyamazsın ki Bilemezsin ki