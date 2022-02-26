Orhan Gencebay

-
İnerken aklıma bir kara perde
Her şey yeniden başlar bittiği yerde
İnerken aklıma bir kara perde
Her dert yeniden başlar bittiği yerde
***
Dönüşü olmayan bir yola girdim
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Acaba ner'de?
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Ner'de?
***
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Mümkün değil cevabı arayıp bulmak
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Mümkün değil hesabı yıllara sormak
***
Ner'de benim hasretim, ümidim neşem ner'de?
Ner'de boyun eğdiğim inancım, saygım ner'de?
Ner'de benim gençliğim, hani sevenler ner'de?
Uğruna baş koyduğum seninim diyen ner'de?
Ner'de, ner'de?
***
Severken mi yoksa sevilirken mi?
Herkese bir kader, kader yazılırken mi?
Severken mi yoksa sevilirken mi?
Herkese bir kader, yazı yazılırken mi?
***
Bana düşen payı bilmiyorken mi?
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Acaba ner'de?
Bir yanlışlık yaptım, acaba ner'de?
Ner'de?
***
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Mümkün değil cevabı arayıp bulmak
Yeniden başlamak, yeniden doğmak
Ne getirir bir başka sevgili bulmak?
***
Ner'de benim hasretim, ümidim neşem ner'de?
Ner'de boyun eğdiğim inancım, saygım ner'de?
Ner'de benim gençliğim, hani sevenler ner'de?
Uğruna baş koyduğum seninim diyen ner'de?
Ner'de, ner'de?
-
Bu zincirin halkası
Kırıldı yavaş yavaş
Yok mu yarını, arkası?
Sürer mi soğuk savaş?
***
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bu zincirin halkası
Kırıldı yavaş yavaş
Yok mu yarını, arkası?
Sürer mi soğuk savaş?
***
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
Bunu da kaldıramaz yüreğim
Şimdi işin yoksa uğraş
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
***
Bence salla bundan sonra
Ne fark eder o ya da bu?
Hep aynı sahne, hep aynı perde
Sanki aşkta dejavu
-
Sensin çekip giden kimselere söylemeden
Böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen
Önce atıp tutup sonra arkan dönük
Yüzümüze bakmadın bir kına yakmadın
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
Bundan sonra bunu herkes böyle bilsin
Benim adım Berkay bir tek isteyen gelsin
O kadar şarkı varken ta içimi gösteren
Benim gibi adam daha nasıl dile gelsin
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış - Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
-
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
***
Onu şimdi lütfen benden almayın
Biraz daha durun
Onu şimdi lütfen benden çalmayın
Az daha durun
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
Yağdı yağdı üstüme üzerime yağmurun
Çiçeği dalında bırakın yerine yüreğe vurun
***
Onu şimdi lütfen benden almayın
Biraz daha durun
Onu şimdi lütfen benden çalmayın
Az daha durun
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
***
Severek ayrıldık ona yanıyorum
Unutmam o kokunu
Burcu, Burcu
Ben yatak döşek hasta yatıyorum
Sen gelmeden olamam ki taburcu
-
Başka biri çözüm değil
Bu ayrılık lüzum değil
Yerime geçip ben olsana
Benim gibi dokunsana
Sessizliği bırak hadi
Benim gibi konuşsana
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Dünya yalan çoğu zaman
Sana bana acımadan
***
Başka biri çözüm değil
Bu ayrılık lüzum değil
Yerime geçip ben olsana
Benim gibi dokunsana
Bensizliği bırak hadi
Bugün bana kavuşsana
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Daha neler diyecektim
Sen hepsini bilecektin
Eğer bugün gitmeseydin
Bi'kaç güne dönecektim
Ve her şeyi çözecektim
Keşke beni bekleseydin
***
Dünya yalan çoğu zaman
Sana bana acımadan
-
İlk değilsen bile canım
Son kalacaksın
Aldığım her nefes gibi
İçime dolacaksın
***
Belki benimle
Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın
Ama gün gelecek
Sonsuza kadar yanımda olacaksın
***
Yana yana, canım sana geliyorum
Her şeyimle bak senin oluyorum
Aşığım adım gibi biliyorum
Ele inat, ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
***
İlk değilsen bile canım
Son kalacaksın
Aldığım her nefes gibi
İçime dolacaksın
***
Belki benimle
Belki de bensiz kalıp ağlayacaksın
Ama gün gelecek
Sonsuza kadar yanımda olacaksın
***
Yana yana, canım sana geliyorum
Her şeyimle bak senin oluyorum
Aşığım adım gibi biliyorum
Ele inat, ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
***
Sonunu bile bile sana deli oldum ah
İçime sine sine kollarına geldim bak
Kıskanan olur sen onları bırak
Ele inat
-
Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler
Umudum tükense de susuyorum
Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış
Sayılı gün geçer biliyorum
***
Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış
Zaman bile bize çare olamamış
Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş
Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Koca bir hüzün sanki yaşadığım şu günler
Umudum tükense de susuyorum
Geri gelmiş sanki ayrılık, kapılar aralanmış
Sayılı gün geçer biliyorum
***
Bize kimler kıymış; belki de kader böyle yazılmış
Zaman bile bize çare olamamış
Kalpler artık kirlenmiş, boğazımız düğümlenmiş
Yalansız sevgiler galiba eskidenmiş
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
***
Kabul edemem böyle bir yalanı
Aşkımı gelip elimden alanı
Belki de buymuş en zor olanı
Seninim hep ömrümün geri kalanı
-
-
Gülüm, buralarda geçmez zaman
Yanımda senden kalan
Zamansız hasretin var
***
Unutmak istesem bile unutamam
Sesini duymadan yaşayamam
Sana sarılmadan uyuyamam, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
***
Gülüm, buralarda geçmez zaman
Yanımda senden kalan
Zamansız hasretin var
***
Unutmak istesem bile unutamam
Sesini duymadan yaşayamam
Sana sarılmadan uyuyamam, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Sen benim gülen yüzüm
Sen benim en büyük sözüm
İnan kimselerde yok gözüm
Senden başka, ah
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
***
Yâr, yine de sana gönül bağladım
Sabaha kadar ağladım
Yine sen yoktun gülüm
-
Sensin çekip giden kimselere söylemeden
Böyle mi bitirirsin başladığın her işi sen
Önce atıp tutup sonra arkan dönük
Yüzümüze bakmadın bir kına yakmadın
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
Bundan sonra bunu herkes böyle bilsin
Benim adım Berkay bir tek isteyen gelsin
O kadar şarkı varken ta içimi gösteren
Benim gibi adam daha nasıl dile gelsin
***
Gel bana ver ellerini
Bil azıcık kıymetimi
Aman dikkat
Ne kovaladığın belli
Al yaş olmadan elli
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış
***
Benim de sabrım kalmadı
Bizi sen yaktın
Bu olay beni sarmadı
Karanlıkta kaldım
Bütün İstanbul öğrenmiş
Kulaktan kulağa
Sen yine de çok sevinme
Bekar olmak varmış - Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimi gömmüştür
Aman tanrım
***
O ne biçim manita
Otuz beşinde lolita
Kıracaksan kır kalbini
O daha neler görmüştür
Senin benim gibi kimleri gömmüştür
Aman tanrım
-
Benim sana verdiğim değerin
Önemin sadece yarısını verseydin
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp bizi gitmezdi, ah
***
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp aşkı terk etmezdi
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
***
Benim sana verdiğim değerin
Önemin sadece yarısını verseydin
***
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp bizi gitmezdi, ah
***
Eminim, güzel olan
Hiçbir şey bu kadar çabuk
Bırakıp bizi terk etmezdi
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
***
Sana geri dönemem ben
Sen dönsen de yine sevemem
O taş kalbine yeniden
Şu kalbimi ziyan edemem
-
Belki bi' gün anlarsın seni nasıl nasıl sevdiğimi
Nelerden vazgeçip uğruna neleri verdiğimi
Belki bi' gün anlarsın seni nasıl nasıl sevdiğimi
Nelerden vazgeçip uğruna neleri verdiğimi
***
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
***
Ben sana nazar, göz değer diye bakmadım
Kırılır incinirsin diye dokunmadım
Toz değer leke alırız diye dışarı çıkarmadım
Kimseye anlatmadım bizi hep içimde sakladım, yalanmışsın
***
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
Her şey sona ermeden, benden vazgeçmeden
Yerime birini sevmeden önce kalbinin sesini dinle
***
Ben sana nazar, göz değer diye bakmadım
Kırılır incinirsin diye dokunmadım
Toz değer leke alırız diye dışarı çıkarmadım
Kimseye anlatmadım bizi hep içimde sakladım, yalanmışsın
***
Ben sana nazar, göz değer diye bakmadım
Kırılır incinirsin diye dokunmadım
Toz değer leke alırız diye dışarı çıkarmadım
Kimseye anlatmadım bizi hep içimde sakladım, yalanmışsın