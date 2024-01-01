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7/24 Dinle Klasikler Sizin Seçtikleriniz 66'dan 1993'e (Orhan Gencebay)

Klasikler Sizin Seçtikleriniz 66'dan 1993'e (Orhan Gencebay) Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Klasikler Sizin Seçtikleriniz 66'dan 1993'e (Orhan Gencebay) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Klasikler Sizin Seçtikleriniz 66'dan 1993'e (Orhan Gencebay) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Klasikler Sizin Seçtikleriniz 66'dan 1993'e (Orhan Gencebay) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Klasikler Sizin Seçtikleriniz 66'dan 1993'e (Orhan Gencebay)

  • Acaba Nerde

  • Sarhoşun Biri(Yeni)

  • Ben Doğarken Ölmüşüm(Yeni)

  • Gönül Fırtınası(Yeni)

  • Felekle Sohbet(Yeni)

  • Duyun Beni (Yeni)

  • Ben Ozaman Ölürüm(Yeni)

  • Bana Çokmu Görüyorsun(Yeni)

  • Sevenlerin Kaderi(Yeni)

  • Zelzele(Yeni)

  • Sevgilim Dinle(Yeni)

  • Goca Dünya(Yeni)

  • Gencebay Oryantal (Enstrumental)

  • Nihavent Üvertür (Enstrumental)

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