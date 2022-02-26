Ahu Gözlüm Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Ahu Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Ahu Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ahu Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Ahu Gözlüm
Tüm Şarkıları
-
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
***
Erdim aşkın değerine
Yandım derinden derine
Seni bin Leyla yerine
Koydum desem yalan olur
Koydum desem yalan olur
***
Akışlarda bu korkuyu
Nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu
Duydum desem yalan olur
***
Akışlarda bu korkuyu
Nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu
Duydum desem yalan olur
***
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
***
Dile kolay yedi sene
Son diyorsun, öl desene
Yediveren gül busene
Doydum desem yalan olur
Doydum desem yalan olur
***
Vazgeç artık şu kuşkundan
Ne umarsın bu şaşkından
Ecel gelse yâr aşkından
Caydım desem yalan olur
Caydım desem yalan olur
***
Aciz olmak ne beter şey
Gene yoksun, geldi hey hey
Her bakışın bir kadeh mey
Aydım desem yalan olur
Aydım desem yalan olur
***
Akışlarda bu korkuyu
Nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu
Duydum desem yalan olur
***
Akışlarda bu korkuyu
Nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu
Duydum desem yalan olur
***
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
***
Erdim aşkın değerine
Yandım derinden derine
Seni bin Leyla yerine
Koydum desem yalan olur
Koydum desem yalan olur