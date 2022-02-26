Orhan Gencebay

Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur *** Erdim aşkın değerine Yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur *** Akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur *** Akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur *** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur *** Dile kolay yedi sene Son diyorsun, öl desene Yediveren gül busene Doydum desem yalan olur Doydum desem yalan olur *** Vazgeç artık şu kuşkundan Ne umarsın bu şaşkından Ecel gelse yâr aşkından Caydım desem yalan olur Caydım desem yalan olur *** Aciz olmak ne beter şey Gene yoksun, geldi hey hey Her bakışın bir kadeh mey Aydım desem yalan olur Aydım desem yalan olur *** Akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur *** Akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur *** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur *** Erdim aşkın değerine Yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur