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7/24 Dinle Yalnız Değilsin

Yalnız Değilsin Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Yalnız Değilsin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yalnız Değilsin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yalnız Değilsin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Yalnız Değilsin

  • Aklım Takıldı

  • Al Hançeri

  • Ayrılık Nikahı

  • Bir Özürle Dil Aşınmaz

  • Demedimmi

  • En Nihayet İnsansın

  • Gencebay Oryantal

  • Gönül Dağı

  • Gönülden Gönüle

  • Nihavent Uvertür

  • Çoban Kızı

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