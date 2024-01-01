Orhan Gencebay

Hesap Ver Şarkı Sözleri
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Aklımı aldılar, artık nasıl yaşarım?
Aklımı aldılar, şimdi nasıl yaşarım?
Fikrimi çaldılar, bir meçhule koşarım
Gönlümü çaldılar, bir hayale koşarım
***
Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım
En büyük eserim seni yarattım
Sevmeyen anlamaz su perişan hâlimi
Sarhoşum, aşkını deli gibi yaşarım
Sarhoşum, aşkından her ümidi yaşarım
***
Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde
Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde
Yalnızım çok yalnız, bilmediğim biçimde
Yalnızım yapyalnız, tatmadığım biçimde
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Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım
Ömrümü, canımı sana adadım
Var mıyım yok muyum, her şey senin elinde
Fırsat ver, bulaşalım zamanın bir köşesinde
Kaybettim kendimi duyguları selinde
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Gözlerinden saklanmış yalanlar dolanlar
Aslında ben değil sen aldanıyorsun
Bir gün mutlaka ortaya çıkar bütün olanlar
Sen sadece zaman kazanıyorsun
***
Hadi git, hadi git
Hadi kendini ellere ver
Ne olursa olacak bitsin artık bitsin yeter
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Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim
Bir sessiz çığlık gibi
Kırmızı masum narin
***
Bu ürkek bu al duruş
Söyle neden bu vazgeçiş
Ne oldu ümitlerine
Bu ne keder bu ne iç çekiş
***
Sanki özgürlük kadar güzelsin
Sevgi kadar özgür
O güzel başını uzat göklere
Gül güneşlere gül
***
Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz
Çok değil inan az kaldı az
Bu kadar erken susma biraz bekle
Ağlama, ağlama gül biraz
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Sen benim yorgun vazgeçmiş
Öyle bir zamanıma rastladın sevgilim
Yoksa ben seni bir bilsen nasıl severdim
***
Sen benim korkak güvensiz yarı masum
Hatta hesaplı öyle bir anıma rastladın ki
Hiç bilemezsin seni ne çok severdim
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Ah sevgilim, sevgilim, ah sevgilim
Ne olur beni düşün arada sırada an
Ne olur beni göğsünde tut dokunmadan
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