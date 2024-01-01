Orhan Gencebay

Aklımı Aldılar Aklımı aldılar, artık nasıl yaşarım? Aklımı aldılar, şimdi nasıl yaşarım? Fikrimi çaldılar, bir meçhule koşarım Gönlümü çaldılar, bir hayale koşarım *** Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım En büyük eserim seni yarattım Sevmeyen anlamaz su perişan hâlimi Sarhoşum, aşkını deli gibi yaşarım Sarhoşum, aşkından her ümidi yaşarım *** Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde Yalnızım çok yalnız, bilmediğim biçimde Yalnızım yapyalnız, tatmadığım biçimde *** Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım Ömrümü, canımı sana adadım Var mıyım yok muyum, her şey senin elinde Fırsat ver, bulaşalım zamanın bir köşesinde Kaybettim kendimi duyguları selinde

Hadi Git Gözlerinden saklanmış yalanlar dolanlar Aslında ben değil sen aldanıyorsun Bir gün mutlaka ortaya çıkar bütün olanlar Sen sadece zaman kazanıyorsun *** Hadi git, hadi git Hadi kendini ellere ver Ne olursa olacak bitsin artık bitsin yeter

Karanfil Ah benim örselenmiş incinmiş karanfilim Bir sessiz çığlık gibi Kırmızı masum narin *** Bu ürkek bu al duruş Söyle neden bu vazgeçiş Ne oldu ümitlerine Bu ne keder bu ne iç çekiş *** Sanki özgürlük kadar güzelsin Sevgi kadar özgür O güzel başını uzat göklere Gül güneşlere gül *** Kırılma, küsme sen yine bir şiir yaz Çok değil inan az kaldı az Bu kadar erken susma biraz bekle Ağlama, ağlama gül biraz