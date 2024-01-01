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Hesap Ver Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Hesap Ver şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hesap Ver şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hesap Ver sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Hesap Ver

  • Aklımı Aldılar

  • Hadi Git

  • Karanfil

  • Sevgilim

  • Nazlanma

  • Olmadı Gitti

  • Ayıpsın

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