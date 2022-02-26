Bana Bi' Şey Olmaz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bana Bi' Şey Olmaz
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Aklımı aldılar, artık nasıl yaşarım?
Aklımı aldılar, şimdi nasıl yaşarım?
Fikrimi çaldılar, bir meçhule koşarım
Gönlümü çaldılar, bir hayale koşarım
***
Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım
En büyük eserim seni yarattım
Sevmeyen anlamaz su perişan hâlimi
Sarhoşum, aşkını deli gibi yaşarım
Sarhoşum, aşkından her ümidi yaşarım
***
Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde
Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde
Yalnızım çok yalnız, bilmediğim biçimde
Yalnızım yapyalnız, tatmadığım biçimde
***
Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım
Ömrümü, canımı sana adadım
Var mıyım yok muyum, her şey senin elinde
Fırsat ver, bulaşalım zamanın bir köşesinde
Kaybettim kendimi duyguları selinde
-
Alıştım yalana
Pervasız olmaya
Kim tutmuş sözünü ama hala
Masmavi bak gökyüzü
***
Alıştım elvedaya
Umursamaz durmaya
Hiç sevgi görmedim ama hala
Sımsıcak bak ellerim
***
Ben üzülmem sen ağla
Dert dinlemem anlat orda burda
Çoktan ayrılmışız aslında
Ben söylemem sen anla
***
Alıştım korkuya
Yalnız kalmaya
Hiç kimseyi silmem ama hala
Bembeyaz bak bu sayfa
***
Ben üzülmem sen ağla
Dert dinlemem anlat orda burda
Çoktan ayrılmışız aslında
Ben söylemem sen anla
-
Yatağım boş
Resmin baş ucumda durur
Öylece masum
Özlerim beklerim
Ağlarım vazgeçersen sonunda
***
Zaman çok zor
Geçiyor yokluğunda
Dokunduğun gülleri
Kanıyor avucumda
Ateşler dans eder
Gecenin kollarında
Ayırmak yürek ister
Sarıl bana
***
Sevgiden başka
Ne kaldı elimizde?
Dayanmak zorundayız ikimizde
***
Acelem yok
Kalbim seni bekleyecek
Öylece masum
Özlerim beklerim
Ağlarım vazgeçersen sonunda..
-
Yar seni bana kim gönderdi
Annem bana hep söylerdi
Kısmetin ayağına gelir
Kendini yorma derdi
***
Sen sen ol ağzını açma
Fazla kusur arama
Birini bulursan şükret
İyi erkek karaborsada
***
Uslu durmadım,hiç susmadım
Aklıma geleni söyledim
Yok yere kimsenin kahrını,kaprisini
Çekemem ben
Kimsin ki sen
***
Nerden baksan haksızım
Yüzde seksen arsızım
Yüzde doksan kalpsizim
Bundan böyle sensizim
***
Hadi yine sen çok şanslısın
Senden bıktım ansızın
Kendini kurtardın sanma
Sen daha yolun başındasın
-
Kimse bilmez ömür boyu dert oldum
Kendimi aramaktan yoruldum
Düşüp yollara bir derman buldum
Seni gördüm göreli sana tutuldum
Aa....
***
Kimse bilmez bir ömür sürüklendim
Her sabah yeniden ümitlendim
Bakıp aynaya ne sözler verdim
Seni gördüm göreli aşka dilendim
Aa..
***
Boyuna posuna havasına yandığım
Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm
Eline dizine yatağına yattığım
***
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Aaaa..
***
Kimse bilmez bir ömür gelip geçti
Bu tarlada ne ekinler yetişti
Dön bir bak bana gözlerim gülüyor
Seni gördüm göreli mevsim değişti
Seni gördüm göreli dünyam değişti
***
Boyuna posuna havasına yandığım
Bilmeden yoluna yanına kapısına düştüğüm
Eline dizine yatağına yattığım
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
Gönlünü gözünü sözünü canını sevdiğim
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