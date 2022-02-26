Orhan Gencebay

Aklımı Aldılar Aklımı aldılar, artık nasıl yaşarım? Aklımı aldılar, şimdi nasıl yaşarım? Fikrimi çaldılar, bir meçhule koşarım Gönlümü çaldılar, bir hayale koşarım *** Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım En büyük eserim seni yarattım Sevmeyen anlamaz su perişan hâlimi Sarhoşum, aşkını deli gibi yaşarım Sarhoşum, aşkından her ümidi yaşarım *** Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde Ner'deyim ner'desin, bir şüphe var içimde Yalnızım çok yalnız, bilmediğim biçimde Yalnızım yapyalnız, tatmadığım biçimde *** Sevgilim, sevgiden bir mabet yaptım Ömrümü, canımı sana adadım Var mıyım yok muyum, her şey senin elinde Fırsat ver, bulaşalım zamanın bir köşesinde Kaybettim kendimi duyguları selinde

Sen Anla Alıştım yalana Pervasız olmaya Kim tutmuş sözünü ama hala Masmavi bak gökyüzü *** Alıştım elvedaya Umursamaz durmaya Hiç sevgi görmedim ama hala Sımsıcak bak ellerim *** Ben üzülmem sen ağla Dert dinlemem anlat orda burda Çoktan ayrılmışız aslında Ben söylemem sen anla *** Alıştım korkuya Yalnız kalmaya Hiç kimseyi silmem ama hala Bembeyaz bak bu sayfa *** Ben üzülmem sen ağla Dert dinlemem anlat orda burda Çoktan ayrılmışız aslında Ben söylemem sen anla

Yatağım Boş Yatağım boş Resmin baş ucumda durur Öylece masum Özlerim beklerim Ağlarım vazgeçersen sonunda *** Zaman çok zor Geçiyor yokluğunda Dokunduğun gülleri Kanıyor avucumda Ateşler dans eder Gecenin kollarında Ayırmak yürek ister Sarıl bana *** Sevgiden başka Ne kaldı elimizde? Dayanmak zorundayız ikimizde *** Acelem yok Kalbim seni bekleyecek Öylece masum Özlerim beklerim Ağlarım vazgeçersen sonunda..

Yüzde Seksen Yar seni bana kim gönderdi Annem bana hep söylerdi Kısmetin ayağına gelir Kendini yorma derdi *** Sen sen ol ağzını açma Fazla kusur arama Birini bulursan şükret İyi erkek karaborsada *** Uslu durmadım,hiç susmadım Aklıma geleni söyledim Yok yere kimsenin kahrını,kaprisini Çekemem ben Kimsin ki sen *** Nerden baksan haksızım Yüzde seksen arsızım Yüzde doksan kalpsizim Bundan böyle sensizim *** Hadi yine sen çok şanslısın Senden bıktım ansızın Kendini kurtardın sanma Sen daha yolun başındasın