Orhan Gencebay

Akma gözlerimden Çıkma düşlerimden Kaçma ellerimden Gitmek sana göre değil *** Akma gözlerimden Çıkma düşlerimden Kaçma ellerimden Gitmek sana göre değil *** Yağma yağmur gibi Gitme öksüz gibi Hasret dağlar gibi Gitme *** Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevda yine yarim, yarim kalacak Yarim, yarim kalacak Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevdan yine dertle tamamlanacak Yarim, yarim kalacak *** Susmuş anılarda Dertli yarınlarda Çıkmaz sokaklarda Kalmak bana göre değil *** Susmuş anılarda Dertli yarınlarda Çıkmaz sokaklarda Kalmak bana göre değil *** Kir su inadını Tanrı yazısını Bozmak bize göre değil *** Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevda yine yarim, yarim kalacak Yarim, yarim kalacak Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevdan yine dertle tamamlanacak