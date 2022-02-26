Akma Gözlerimden Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Akma Gözlerimden
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Akma gözlerimden
Çıkma düşlerimden
Kaçma ellerimden
Gitmek sana göre değil
***
Akma gözlerimden
Çıkma düşlerimden
Kaçma ellerimden
Gitmek sana göre değil
***
Yağma yağmur gibi
Gitme öksüz gibi
Hasret dağlar gibi
Gitme
***
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevda yine yarim, yarim kalacak
Yarim, yarim kalacak
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevdan yine dertle tamamlanacak
Yarim, yarim kalacak
***
Susmuş anılarda
Dertli yarınlarda
Çıkmaz sokaklarda
Kalmak bana göre değil
***
Susmuş anılarda
Dertli yarınlarda
Çıkmaz sokaklarda
Kalmak bana göre değil
***
Kir su inadını
Tanrı yazısını
Bozmak bize göre değil
***
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevda yine yarim, yarim kalacak
Yarim, yarim kalacak
Kalpler yine kırık mahzun olacak
Sevdan yine dertle tamamlanacak