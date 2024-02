Orhan Gencebay

Akma Gözlerimden Akma gözlerimden Çıkma düşlerimden Kaçma ellerimden Gitmek sana göre değil *** Akma gözlerimden Çıkma düşlerimden Kaçma ellerimden Gitmek sana göre değil *** Yağma yağmur gibi Gitme öksüz gibi Hasret dağlar gibi Gitme *** Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevda yine yarim, yarim kalacak Yarim, yarim kalacak Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevdan yine dertle tamamlanacak Yarim, yarim kalacak *** Susmuş anılarda Dertli yarınlarda Çıkmaz sokaklarda Kalmak bana göre değil *** Susmuş anılarda Dertli yarınlarda Çıkmaz sokaklarda Kalmak bana göre değil *** Kir su inadını Tanrı yazısını Bozmak bize göre değil *** Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevda yine yarim, yarim kalacak Yarim, yarim kalacak Kalpler yine kırık mahzun olacak Sevdan yine dertle tamamlanacak

Sendin Gökyüzünden pırıl pırıl, yıldız kaydı şu dünyama Karanlıklar aydınlandı, aşkı vurdu yollarıma Sendin; dünyama düşen o yıldız Sendin; hem gecesiz, hem sabahsız Sendin kaybolan o yıllarımda, her an aradığım o günahsız *** Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın Gözlerimin gözü aydın *** Mutluluğum her şeyimsin, aldığım her nefesimsin Sende iste beni benden, ben seninim sen benimsin *** Korkma; aşkta kaybolursun diye Korkma; bir gün kahrolursun diye Korkma; sevmek yaşamak demektir Sevmek, Tanrı'dan bize hediye *** Gözlerimin gözü aydın, olaydın ta baştan sen olaydın Gözlerimin gözü aydın, dolaydın ömrüme sen dolaydın Gözlerimin gözü aydın

O Benim Seni kaybetmekten neden korkmayayım? Neden sen dururken dertleri sarayım? Seni kaybetmekten neden korkmayayım? Neden sen dururken dertleri sarayım? *** İste şu dünyayı zamanı durdurayım Nerede kal dersen hep orada kalayım Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm Olayım, olayım, olayım, olayım Gönlünde mutluluk olayım *** İste şu dünyayı zamanı durdurayım Nerede kal dersen hep orada kalayım Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm Olayım, olayım, olayım, olayım Gönlünde mutluluk olayım *** Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı? Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı? Bazen aç bazen tok ömür tatmadık mı? Bu aşkı beraber biz yaratmadık mı? *** Her kalp atışında heyecan duyuyorsan Beni de seven var diye inanıyorsan Her zaman bu aşkta kaderi arıyorsan O benim, o benim, o benim, o benim Kaderim sevenim o benim *** İste şu dünyayı zamanı durdurayım Nerede kal dersen hep orada kalayım Gönlünde mutluluk yüzündeki tebessüm Olayım, olayım, olayım, olayım Gönlünde mutluluk olayım

Oldu mu Yavrum Her derdin bir çaresi Her aşkın çilesi var Her derdin bir çaresi Her aşkın çilesi var *** Sana göre hava hoş Ne derdin ne gamın var Sence hayat tozpembe Ne gamın kederin var *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de Ben hâlâ sayıyorum olduğum yerde *** Bu yaptığın ayıptır Elin elime değmez Bu yaptığın ayıptır Elin elime değmez *** Gören, "Maşallah" diyor İçimi kimse bilmez Gören, "Maşallah" diyor Kalbimi kimse bilmez *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Oldu mu yavrum, oldu mu yavrum? Gönlün oldu mu? Sana neler verdim, verdim Gözün doydu mu? *** Bilemem, bilemem, aklın fikrin kim bilir ner'de Ben hâlâ başladığım yerdeyim, yerde

Giderim Sersefilim sevgilinin uğruna (uğruna) Abdal oldum göç eyledim giderim (giderim) Hançer vurdum gençliğimin bağrına Hançer vurdum gençliğimin bağrına Telafisiz suç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim Telafisiz suç eyledim giderim (Telafisiz suç eyledim giderim) *** Kalp gözünden aldım onmaz darbeyi (darbeyi) O gün bu gün şaşırıyom kıbleyi (kıbleyi) Bilemiyo'm Medine'yi, Kabe'yi, Kabe'yi Yâr gönlünü hac eyledim giderim, giderim, giderim, giderim Yâr gönlünü hac eyledim giderim Yâr gönlünü hac eyledim giderim *** Geçse de ömrümün her anı yasla Borcumu ödemiş olamam asla Bahşettiği yüce aşka kıyasla Bahşettiği yüce aşka kıyasla Koskoca bir hiç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim Koskoca bir hiç eyledim giderim Koskoca bir hiç eyledim giderim *** Cemalim mürekkep etsen kanımı (kanımı) Yazmakla olmuyor aşkın tanımı (tanımı) Yar kurban adamış aziz canımı, canımı Al kınalı koç eyledim giderim, giderim, giderim, giderim Al kınalı koç eyledim giderim Al kınalı koç eyledim giderim

Zalimden Öte Ara köhneleri, meyhaneleri, aman aman Ara köhneleri, meyhaneleri Dolaş izbeleri, viraneleri Dolaş izbeleri aman, viraneleri Tanı aşk uğruna divaneleri, aman aman Tanı aşk uğruna divaneleri Derbeder var mıdır hâlimden öte? Derbeder var mıdır aman hâlimden öte, hâlimden öte? Sabit hayalini çek gözlerimden Çıkart şu resmini sök gözlerimden Vefasız aşkını dök gözlerimden Afat görülmesin aman selimden öte, selimden öte Yerden göğe kadar haklısın kat kat, aman aman Yerden göğe kadar haklısın kat kat Dene her cereni zulümden öte Dene her cereni aman zulümden öte Duysun edebiyat, tanısın lügat, aman aman Duysun edebiyat, tanısın lügat Yazsın unvanını zalimden öte Yazsın unvanını aman zalimden öte, zalimden öte Nazarın kadrini çok ucuz biçti Varla yok arası aman belki de hiçti Ömrüm sokağında git gel ile geçti Lütfuna ermedim talimden öte, talimden öte

Ha Varsın Ha varsın ha yoksun diye üzülme Var olmanın nedeni var Hayat seni yordu diye kahretme Yasamanın bedeli var Var olmak sevginle Tükenmek derdinle O bitmeyen hasretinle Sımsıcak nefesinle Sevmeye hevesinle Yasamak güzel seninle Bir gönle girmeyen orda kalamaz Bir şey vermeyen bir şey alamaz Bir gönle girmeyen insan olamaz Bir şey vermeyen bir şey alamaz Sana bağladım tüm varımı Yaşamak sensiz olamaz Sana bağladım tüm varımı Bu hayat sensiz olamaz

Yıldız Falı Barıştan eser yok yıldız falında Sen benim bahtımın burcu değilsin Bin aşkın zehri var senin dudaklarında Tadılacak gibi acı, acı değilsin *** Sormam hazanını, anmam yazını İlkbaharın gelse çekmem nazını Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi sancı, sancı değilsin *** Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin *** Şahlansın aşk atın, hür bundan böyle Ne yana dilersen sür bundan böyle Ne halin var ise gör gör, bil bundan böyle Sen benim gönlümün harcı, harcı değilsin *** Sormam hazanını, anmam yazını İlkbaharın gelse çekmem nazını Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi, gibi sancı değilsin *** Kimseye vermesin Rabbim sızını Çekilecek gibi sancı değilsin, acı değilsin