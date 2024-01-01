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7/24 Dinle Leyla İle Mecnun

Leyla İle Mecnun Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Leyla İle Mecnun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Leyla İle Mecnun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Leyla İle Mecnun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Leyla İle Mecnun

  • Allah Bizimledir

  • Öyle Bir Aşk

  • Al Senin Olsun

  • Kolay Değil

  • Bir Damla Mutluluk

  • Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür

  • Leyla İle Mecnun

  • Ziyankar

  • Haberin Varmı

  • Nazar Boncuğu

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