Orhan Gencebay

Allah Bizimledir Ettiler aşkımı benden biçare Ne bahtım uyanır ne feryat çare Bir zulüm dünyayı kana bulamış aman Ben mecnun aşk mecnun kader divane *** Ayrılık bile ağlardı Ayrılığı yaşasaydı Utanırdı ettiğinden Felek aşkı tanısaydı *** Sabret gönlüm sabret sabret Allah bizimledir Allah bizle Allah tek ümittir ümitsize Hangi kitap yazmış insan köle diye Mutlaka çare var çaresize *** Allah bizimledir Allah bizle Allah tek ümittir ümitsize Hangi kitap yazmış insan köle diye Mutlaka çare var kendimize *** Sonsuzluğun günü bugün Ayrılığın günü bugün Yaşanan en büyük derdin Yaşandığı gündür bugün *** Her hasretin arkasında Bir ümidin bin nazı var Her Adımda bir acının Silinmeyen izleri var *** Sabret gönlüm sabret sabret Allah bizimledir Allah bizle Allah tek ümittir ümitsize Hangi kitap yazmış insan köle diye Mutlaka çare var çaresize *** Allah bizimledir Allah bizle Allah tek ümittir ümitsize Hangi kitap yazmış insan köle diye Mutlaka çare var dertlerimize

Öyle Bir Aşk Öyle bir aşk, aşk isterim ki Hiç yaşanmamış olsun Öyle bir söz, söyleyeyim ki Hiç söylenmemiş olsun Öyle bir dert çekeyim ki çekilmemiş olsun Ve öyle bir yaşam ki Bu herkese örnek olsun *** Gönlüm ancak böyle susar Sensiz yarım kaldı arzular Nasır tutmuş bütün duygular Sensiz nasıl geçti koskoca yıllar *** Gönlüm ancak senle susar Tamamlanır yarım arzular Sen bu aşkın kıblesi oldun Sana dua eder açılan kollar Arzular, duygular bir tek seninle susar *** Her şeyde sen, her anımda sen Her yer seninle dolu Senle başlar, seninle biter; çizdiğin kader yolu Sende aşkın yaşanmamış nice hasretleri var Seni öyle sevmişim ki Kıskandırdım mecnunu *** Arzular duygular bir tek seninle susar Arzular duygular bir tek seninle susar

Al Senin Olsun Al senin olsun bende ne varsa İstemem mutluluğu senden uzaksa Al senin olsun bende ne varsa İstemem mutluluğu senden uzaksa *** Ver bana gönlümü dert olacaksa Gönlünde başka aşk yer bulacaksa Bahtını bahtımın kaderi yaptım İsterim ömrüm senle son bulacaksa *** En büyük mutluluktur sevilip sevmek Zor değil bir gönülde yer bulabilmek Yaşamak rüyasında gerçeği görmek Ne güzel sevgiliyle dertlere gülmek dertlere gülmek *** Sanki yaşamamın sebebi sensin Sen benim bahtımı yazan kadersin Sanki yaşamamın sebebi sensin Sen benim ömrüme gülen kadersin *** Batmayan bir güneş doğdu ufkumda Sen benim gecemi gündüz edensin Bu alem gülmeyi senden öğrenmiş Sen aşkın en güzelini aşkla verensin *** En büyük mutluluktur sevilip sevmek Zor değil bir gönülde yer bulabilmek Yaşamak rüyasında gerçeği görmek Ne güzel sevgiliyle dertlere gülmek dertlere gülmek

Kolay Değil Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek Kolay değilmiş seni severken sana inanabilmek Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek Kolay değil, kolay değil sana katlanabilmek Çare değil, çare değil senden ayrılabilmek Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek Çare değil, çare değil seni unutabilmek Ne istediğin belli değil, ne de beni sevdiğin Her sözünde bir şüphe dolu tutmuyor ki dediğin Yalan değil, yalan değil beni sevmedin demek Senin arzun budur zaten, beni her an kahredebilmek Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek Aşk bir doğuştur, aşk bir nefestir zordur anlayabilmek Bazen bir sıcaklık, bazen bir nefrettir zordur anlatabilmek Bazen bir ümidin peşinde koşulan koşup yorulabilmek Kolay değil, kolay değil bir aşk yaratabilmek Kader değil, kader değil sana katlanabilmek Kolay değil, kolay değil bir daha sevebilmek Çare değil, çare değil seni unutabilmek

Bir Damla Mutluluk Ecel baş ucumda Sen yoksun yanımda Hani bizim aşkımız Hani bizim sözümüz Böyle mi olacaktı? *** Hani bizim aşkımız Hani bizim sözümüz Böyle mi olacaktı? *** Sevenin sevdiğini Öldürürken gördün mü? Seni sevip de ölmek Sevgini bilmemek Beni mi bulacaktı, böyle mi olacaktı? *** Bir damla mutluluk yaşatırdı beni Gönül pınarından verebilseydin eğer Yağabilseydin eğer Bir yudum mutluluk bir mucize idi Yaralı gönlüme tadabilseydim eğer İçebilseydim eğer *** Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın? Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? *** Sen yıktın sevgilim sen virane ettin Gittin de ne oldu eyvah, yazık ettin, sevdiğine ettin Ben bir tecrübeyi aşkta kazanırken Sen bir sevgili, bir gönlü kaybettin Sevenini kaybettin *** Hani sen bir kaderin değişmez yazısıydın? Çizdiğin kader yolu böyle mi olacaktı? Beni mi bulacaktı, senden mi olacaktı?

Beklemek İbadet Kalmak Zulümdür Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla *** Burası mabedim burası dünyam Bırakıp gidemem burada Leyla'm Ah bir garip Mecnun'um yücedir sevdam Beklemek ibadet gitmek ölümdür Ah bir garip Mecnun'um yücedir sevdam Beklemek ibadet gitmek ölümdür *** Ne ettiyse bana kaderim etti Kurduğum hayaller zamansız bitti Ah ruhum başka canda toprağa gitti Beklemek ibadet kalmak zulümdür *** Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla Leyla *** Aşk benim dert benim hasret benimdir Al toprak al artık Leyla senindir Ah bir gün buluşuruz Mevla'm kerimdir Beklemek ibadet gitmek ölümdür Ah bir gün buluşuruz Mevla'm kerimdir Beklemek ibadet kalmak zulümdür

Leyla İle Mecnun Bir feryat yıllarca cevapsız kaldı Öyle bir feryat ki bu duyan ağladı Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu Böyle aşk dünyada hiç yaşanmadı Hasret dolu çile dolu sevgi dolu dert dolu Böyle aşk bir daha hiç yaşanmadı Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla biz, varız Leyla Bir efsane olduk dertle çilede Hep sordular Mecnun Leyla'n nerede Dedim ki Leyla'm bende gündüzümde hem gecemde Kaderimde fiyatında son nefesimde Dedim ki Leyla benim gündüzüm de hem gecemde Kaderimde kederimde her nefesimde Aşkımın gözyaşları tek ümidim hala Döktüğüm kanlı yaş yalnızlık ne bela Mahşerde seninim senin Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Leyla, Leyla (Leyla, Leyla) Ölmek bir son değil bize seven ölümsüzdür Leyla Dünya durdukça biz varız sevdikçe Leyla, sevdikçe Leyla

Ziyankar Harcadım ömrümü hep senin için Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan *** Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan *** Al beni vur yere, parça parça et İstersen sen beni, istersen kahret Bu mudur sevene verdiğin kıymet Sevmenin böylesi ölmekten ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan