Orhan Gencebay

Yemyeşil gözlerden, sımsıcak sözlerden Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru Titreyen kalbimden, doymayan gönlümden Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru *** Bir çıkmaz sokak gibi Gurbette kucak gibi Düşlerde gerçek gibi Düşlerde gerçek gibi *** Çok da güzel afet gibi Hem şeytan, melek gibi Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru *** Bir yanlış yapmaktan, günahkar olmaktan Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru Her sözde bir sihir, her bakış bir tuzak Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru *** Bir şarkı, şiir gibi Bir rüya, masal gibi Her mevsim bahar gibi Her mevsim bahar gibi *** Çok da güzel afet gibi Hem şeytan, melek gibi Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru *** Allah'ım sen beni koru Allah'ım sen beni koru