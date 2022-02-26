Allah'ım Sen Beni Koru Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Allah'ım Sen Beni Koru
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Yemyeşil gözlerden, sımsıcak sözlerden
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
Titreyen kalbimden, doymayan gönlümden
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
***
Bir çıkmaz sokak gibi
Gurbette kucak gibi
Düşlerde gerçek gibi
Düşlerde gerçek gibi
***
Çok da güzel afet gibi
Hem şeytan, melek gibi
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru
***
Bir yanlış yapmaktan, günahkar olmaktan
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
Her sözde bir sihir, her bakış bir tuzak
Allah'ım sen beni koru, Allah'ım sen beni koru
***
Bir şarkı, şiir gibi
Bir rüya, masal gibi
Her mevsim bahar gibi
Her mevsim bahar gibi
***
Çok da güzel afet gibi
Hem şeytan, melek gibi
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru
***
Allah'ım sen beni koru
Allah'ım sen beni koru