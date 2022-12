Orhan Gencebay

Allah'ın emriyle Peygamber kavliyle İstemiştim seni bana Keremle Mecnun haliyle *** Vermediler seni Kahrettiler beni Yaşıyorum can havliyle Gönül derdiyle, aşkın derdiyle *** Sevda sevenindir Dertler çekenindir Hem sevenin, hem çekenin Doğru söyle yar kimindir *** Vermediler seni Kahrettiler beni Yaşıyorum can havliyle Gönül derdiyle, aşkın derdiyle *** Bir nefeslik kadar Zamanım kalsa Bir daha dünyaya gelmek Alnıma tekrar yazılsa *** Yine severdim Yine isterdim Ayrılık bahtımın Acı kaderi olsa, yazısı olsa *** Kınamayın beni Çok görmeyin bana Sevdalandım tam yürekten Yana yana, kana kana *** Vermediler seni Kahrettiler beni Yaşıyorum can havliyle Gönül derdiyle, aşkın derdiyle