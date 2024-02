Orhan Gencebay

Siz Almina'yı tanıyor musunuz? Tabi Ki tanımıyorsunuz ama şimdi tanışacaksınız Ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Son günlerde ne yüzüme bakıyor Ne bir selam veriyorsun Almina Zahmet edip ne elimi sıkıyor Ne bir hatır soruyorsun Almina Ne bir hatır soruyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Madem hızlı yaşamayı severdin Neden bana yar olmaya söz verdin Cambaz gibi kalpten kalbe tel gerdin Maceraya yürüyorsun Almina Ben yanarken hasretinin narinda Hoyrat eller bağlar bozdu bağrında Ben aklımı uğurlarken uğrunda Sen sefalar sürüyorsun Almina Sen sefalar sürüyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Koca bir yaz gelip geçti gülmeden Ben giderim, sen insafa gelmeden Hayatımla oynuyorsun bilmeden Günahıma giriyorsun Almina Günahıma giriyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Seni gözden seni sözden sakınıp Sır vermedim dosta senden yakınıp Hasretinle her gün biraz tükenip Bittiğimi görüyorsun Almina *** Telaşlanma kastettiysen canıma Günden güne giriyorsun kanıma Bir atımlık barut kaldı sonuma Muradına eriyorsun Almina Muradına eriyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina

Bu kadar sıkıntı çekmezdim belki Bu dertli günümde yarim olsaydı Bu köhne meyhane yuvam değil ki, değil ki Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Titretir elimi baktığım resmin Hasretin telini çınlatır sesin Hiç kimse demezdi bak ne haldesin, haldesin Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Her sabah yeni bir çile sırada Kurtulmak isterken kaldım arada Ne işim var bilmem benim burada, burada Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Ne işim var bilmem benim burada, burada Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Ümitler gönlümden sana koşardı Anılar albüme sığmaz taşardı En güzel mutluluk bizle yaşardı, yaşardı Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Kederle yoğruldum acıyla piştim Geceyle bunaldım, günle değiştim Ben niçin sarhoşum, ben niye içtim, ah içtim Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Bir şekil verseydin sen bu esere Böylesi yanmazdım göz göre göre Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere Bu akşam gidecek yerim olsaydı *** Sel sağanak düşmezdi damlalar yere, yerlere Bu akşam gidecek yerim olsaydı Bu akşam gidecek yerim olsaydı Bu akşam gidecek yerim olsaydı...

Herkes kusur arıyor Beğenmiyor kimseyi Herkes kusur arıyor Beğenmiyor kimseyi Görmez kendi gözündeki merteği *** Seni olduğun gibi Görüp de şevmişim Seni olduğun gibi Görüp de şevmişim Kısmetim ol diye dualar etmişim *** Seni seviyorum Seni istiyorum Beni böyle kabul et sev diyorum *** Ne çıkarsa bahtına Razı ol şansına İyi kötü demeden al gönül tahtına *** Ne çıkarsa bahtına Razı ol şansına Kısmetine düşeni çıkart gönül tahtına *** İnşallah sen düşersin Benim bahtıma İnşallah sen düşersin Benim kara bahtıma Senin gibi biri çıkmadı henüz karşıma *** Arayan bulur derler Belayı da Mevla'yı Arayan bulur derler Belayı da Mevla'yı Benim yârim olsan yakarım dünyayı *** Seni seviyorum Seni istiyorum Sen de beni anla hoş gör diyorum *** Ne çıkarsa bahtına Razı ol şansına İyi kötü demeden al gönül tahtına *** Ne çıkarsa bahtına Razı ol şansına Kısmetine düşeni çıkart gönül tahtına

Sevgiyle bakarsan yaralanırsın Hakkını ararsan karalanırsın Değmeyen bir şeyle paralanırsın Neyi birleştirdik ki dertlerden başka Doğruyu ispatla paralanırsın Neyi birleştirdik ki dertlerden başka Neyi değiştirdik ki sevgililerden başka Neyi geliştirdik ki bencilliklerden başka Sevgisiz bir dünyanın yalnızlıklarındayız Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka sevgililerden başka (Neyi geliştirdik ki) bencilliklerden başka (Sevgisiz bir dünyanın) yalnızlıklarındayız (Neyi eleştirdik ki) yanlışlıklardan başka Yerlere vurduğun baş tacın olur Geciken adalet nefret doğurur Bir kurşun belki de amacın olur Neyi gücendirdik ki doğrudan başka Bir kurşun belki de ilacın olur Neyi gücendirdik ki doğrudan başka Yorulur sevgililer aşklar bile yorulur Gönül suç işlemişse elbet hesap sorulur Vicdanlar hakem olur bir cezası bulunur Neleri savunduk ki haksızlıklardan başka sevgililerden başka (Neyi geliştirdik ki) bencilliklerden başka (Sevgisiz bir dünyanın) yalnızlıklarındayız Neyi eleştirdik ki yanlışlıklardan başka, of, of, of