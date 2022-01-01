Orhan Gencebay

Almina Siz Almina'yı tanıyor musunuz? Tabi Ki tanımıyorsunuz ama şimdi tanışacaksınız Ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Son günlerde ne yüzüme bakıyor Ne bir selam veriyorsun Almina Zahmet edip ne elimi sıkıyor Ne bir hatır soruyorsun Almina Ne bir hatır soruyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Madem hızlı yaşamayı severdin Neden bana yar olmaya söz verdin Cambaz gibi kalpten kalbe tel gerdin Maceraya yürüyorsun Almina Ben yanarken hasretinin narinda Hoyrat eller bağlar bozdu bağrında Ben aklımı uğurlarken uğrunda Sen sefalar sürüyorsun Almina Sen sefalar sürüyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Koca bir yaz gelip geçti gülmeden Ben giderim, sen insafa gelmeden Hayatımla oynuyorsun bilmeden Günahıma giriyorsun Almina Günahıma giriyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Seni gözden seni sözden sakınıp Sır vermedim dosta senden yakınıp Hasretinle her gün biraz tükenip Bittiğimi görüyorsun Almina *** Telaşlanma kastettiysen canıma Günden güne giriyorsun kanıma Bir atımlık barut kaldı sonuma Muradına eriyorsun Almina Muradına eriyorsun Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina *** Almina Almina Almina Almina Almina Almina

Gülü Saran Yaprağa Gülü saran yaprağa Göğü öpen buluta Cemre düşen toprağa Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca *** Damla damla yağmura Adım Adım yollara Rastladığım her kula Seni sordum yıllarca *** Tomurcuk açan dala Fincanda çıkan fala Gurbete giden yola Seni sordum yıllarca

Kaybolan Yıllar Gibi Kaybolan Yıllar Gibi Uzayan Yollar Gibi Kuruyan Dallar Gibi Kuruttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi *** Hasretim Dağlar Gibi Gözlerim Ağlar Gibi Unutan Kullar Gibi Unuttun Şu Kalbimi *** Yüzüne Hasret Kaldım Yıllara Çok Yalvardım Yollara Aşkı Yazdım Avuttum Şu Kalbimi

Nereye Gidiyorum Seninle aşkımızın bir Sonu yok biliyorum Vazgeçmek elde değil Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum? *** Yalan yanlış demeden Önümü görmeden Vefasız senle ben Nereye, nereye gidiyorum? *** Sevdanın yollarında, Kaderin kollarında Bir gönül oyununda Nereye, nereye gidiyorum

Seni Nasıl Özledim Seni nasıl özledim Gönlüme sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Neler çektim inledim Geceye sor söylesin Yıldızlara mehtaba Güllere sor söylesin *** Geleceğin yollarda Kaldı inan gözlerim Yağmurlara rüzgara Kuşlara sor söylesin *** Öyle sevmiş ki seni Bu gönül ah neylesin Saatlere aylara Yıllara sor söylesin

Canımın Yoldaşı Ol / Yollar Uzak Gelemedim / Neyleyim Neyleyim Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Canımın yoldaşı ol Gönlüme bin neşe bırak Ah sevgilim sevgilim Gönlüme bin neşe bırak *** Beni sev öp de uyut ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Kara sevda gibi, ah Hülyama süzül kalbime ak Ah sevgilim sevgilim Hülyama süzül kalbime ak *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Beni sev öp de uyut, ah Bağrına bas kırma sakın Ah sevgilim sevgilim Bağrına bas kırma sakın *** Yollar uzak gelemedim Muradıma eremedim Tutunacak dalım sendin Kıymetini bilemedim *** Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın Gözlerime bir baktın Yaktın ah beni yaktın *** Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın Ben sana ne yaptım ki Beni yalnız bıraktın *** Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın Beni yalnız bıraktın *** Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Neyleyim neyleyim ben böyle yâri Ne ağlayabildim ne gülebildim Ne ağlayabildim ne gülebildim *** Gurbet ellerinde ah çeke çeke Gurbet ellerinde ah çeke çeke Ne huyuma göre yâr bulabildim Ne huyuma göre yâr bulabildim *** Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım