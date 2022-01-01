Rüyalarda Buluşuruz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Rüyalarda Buluşuruz
-
Siz Almina'yı tanıyor musunuz?
Tabi Ki tanımıyorsunuz ama şimdi tanışacaksınız
Ve siz de onu benim gibi çok seveceksiniz
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Son günlerde ne yüzüme bakıyor
Ne bir selam veriyorsun Almina
Zahmet edip ne elimi sıkıyor
Ne bir hatır soruyorsun Almina
Ne bir hatır soruyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Madem hızlı yaşamayı severdin
Neden bana yar olmaya söz verdin
Cambaz gibi kalpten kalbe tel gerdin
Maceraya yürüyorsun Almina
Ben yanarken hasretinin narinda
Hoyrat eller bağlar bozdu bağrında
Ben aklımı uğurlarken uğrunda
Sen sefalar sürüyorsun Almina
Sen sefalar sürüyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Koca bir yaz gelip geçti gülmeden
Ben giderim, sen insafa gelmeden
Hayatımla oynuyorsun bilmeden
Günahıma giriyorsun Almina
Günahıma giriyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Seni gözden seni sözden sakınıp
Sır vermedim dosta senden yakınıp
Hasretinle her gün biraz tükenip
Bittiğimi görüyorsun Almina
***
Telaşlanma kastettiysen canıma
Günden güne giriyorsun kanıma
Bir atımlık barut kaldı sonuma
Muradına eriyorsun Almina
Muradına eriyorsun Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
***
Almina Almina Almina
Almina Almina Almina
-
Gülü saran yaprağa
Göğü öpen buluta
Cemre düşen toprağa
Seni sordum yıllarca
***
Tomurcuk açan dala
Fincanda çıkan fala
Gurbete giden yola
Seni sordum yıllarca
***
Damla damla yağmura
Adım Adım yollara
Rastladığım her kula
Seni sordum yıllarca
***
Tomurcuk açan dala
Fincanda çıkan fala
Gurbete giden yola
Seni sordum yıllarca
-
Kaybolan Yıllar Gibi
Uzayan Yollar Gibi
Kuruyan Dallar Gibi
Kuruttun Şu Kalbimi
***
Yüzüne Hasret Kaldım
Yıllara Çok Yalvardım
Yollara Aşkı Yazdım
Avuttum Şu Kalbimi
***
Hasretim Dağlar Gibi
Gözlerim Ağlar Gibi
Unutan Kullar Gibi
Unuttun Şu Kalbimi
***
Yüzüne Hasret Kaldım
Yıllara Çok Yalvardım
Yollara Aşkı Yazdım
Avuttum Şu Kalbimi
-
Seninle aşkımızın bir
Sonu yok biliyorum
Vazgeçmek elde değil
Nereye, nereye gidiyorum?
***
Sevdanın yollarında,
Kaderin kollarında
Bir gönül oyununda
Nereye, nereye gidiyorum?
***
Yalan yanlış demeden
Önümü görmeden
Vefasız senle ben
Nereye, nereye gidiyorum?
***
Sevdanın yollarında,
Kaderin kollarında
Bir gönül oyununda
Nereye, nereye gidiyorum
-
Seni nasıl özledim
Gönlüme sor söylesin
Yıldızlara mehtaba
Güllere sor söylesin
***
Neler çektim inledim
Geceye sor söylesin
Yıldızlara mehtaba
Güllere sor söylesin
***
Geleceğin yollarda
Kaldı inan gözlerim
Yağmurlara rüzgara
Kuşlara sor söylesin
***
Öyle sevmiş ki seni
Bu gönül ah neylesin
Saatlere aylara
Yıllara sor söylesin
-
Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Canımın yoldaşı ol
Gönlüme bin neşe bırak
Ah sevgilim sevgilim
Gönlüme bin neşe bırak
***
Beni sev öp de uyut ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Kara sevda gibi, ah
Hülyama süzül kalbime ak
Ah sevgilim sevgilim
Hülyama süzül kalbime ak
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Beni sev öp de uyut, ah
Bağrına bas kırma sakın
Ah sevgilim sevgilim
Bağrına bas kırma sakın
***
Yollar uzak gelemedim
Muradıma eremedim
Tutunacak dalım sendin
Kıymetini bilemedim
***
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah beni yaktın
Gözlerime bir baktın
Yaktın ah beni yaktın
***
Ben sana ne yaptım ki
Beni yalnız bıraktın
Ben sana ne yaptım ki
Beni yalnız bıraktın
***
Beni yalnız bıraktın
Beni yalnız bıraktın
Beni yalnız bıraktın
***
Neyleyim neyleyim ben böyle yâri
Neyleyim neyleyim ben böyle yâri
Ne ağlayabildim ne gülebildim
Ne ağlayabildim ne gülebildim
***
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Gurbet ellerinde ah çeke çeke
Ne huyuma göre yâr bulabildim
Ne huyuma göre yâr bulabildim
***
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
Yanarım yanarım boşa yanarım
Verseler sevdiğimi güler oynarım
-
Şu Gönlümün Kaderini
Yazamadım Yeni Baştan
Bütün Dertler Bana Kaldı
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
***
Hani Nerde O Umutlar
Hani Nerde Mutluluklar
Yüreğimde Pişmanlıklar
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
***
Dünlerimi Alıp Gittin
Yarınımı Çalıp Gittin
Şu Dünyamı Yıkıp Gittin
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
***
Hani Nerde O Umutlar
Hani Nerde Mutluluklar
Yüreğimde Pişmanlıklar
Ne Anladım Ben Bu Aşktan
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