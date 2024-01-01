Orhan Gencebay

Arıyorum Şarkı Sözleri
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Arıyorum arıyorum
Senle geçen her anı arıyorum
Arıyorum, arıyorum
Kaybettim ve kayboldum arıyorum
Soruyorum soruyorum
Ayrılığa bir neden bulamıyorum
İkimiz bir bütünün iki yarısıydık
Bu hayatın vurduğu iki yaralısıydık
Varlıkta yoklukta dertlerin kucağında
Her şeyi paylaşan iki sırdaşıydık
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Ne oldu canım gülüm nazar mı değdi bize
Dönelim eski halimize
Anla beni anla beni
Tarifsiz biri oldum anla beni
Aklım yine baştan gitti
Gönlüm kanlar içinde anla beni
Sensiz yapamıyorum dinle beni
Tövbeni yüzler değil
Binlerce bozsan da gel
Pirin dediği gibi ne haldeysen öyle gel
Yatağım buzdan gibi yastığım taştan gibi
Uykularım kurudu hasretin ayyaş gibi
Ne oldu canım gülüm nazar mı değdi bize
Dönelim eski halimize