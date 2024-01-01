Orhan Gencebay

Arıyorum arıyorum Senle geçen her anı arıyorum Arıyorum, arıyorum Kaybettim ve kayboldum arıyorum Soruyorum soruyorum Ayrılığa bir neden bulamıyorum İkimiz bir bütünün iki yarısıydık Bu hayatın vurduğu iki yaralısıydık Varlıkta yoklukta dertlerin kucağında Her şeyi paylaşan iki sırdaşıydık ** Ne oldu canım gülüm nazar mı değdi bize Dönelim eski halimize Anla beni anla beni Tarifsiz biri oldum anla beni Aklım yine baştan gitti Gönlüm kanlar içinde anla beni Sensiz yapamıyorum dinle beni Tövbeni yüzler değil Binlerce bozsan da gel Pirin dediği gibi ne haldeysen öyle gel Yatağım buzdan gibi yastığım taştan gibi Uykularım kurudu hasretin ayyaş gibi Ne oldu canım gülüm nazar mı değdi bize Dönelim eski halimize