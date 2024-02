Orhan Gencebay

Aşk değil aşk değil Beni böyle kahreden senin cefan Aşk değil of Ey sevgilim ettiğin Bir değil bin değil az değil *** Aşkın yolu diye beni Uçuruma itiyorsun Ölmek bir şey değil ama Beni sensiz ediyorsun Beni senden ediyorsun *** Sen aşkımla bende doğan Benden daha büyük bir çilesin Arıyorum sen bul beni Ben nerdeyim şimdi sen nerdesin Bahtının gölgesine sığınıp ta kalmışım Bir dilenci misali el açıp yalvarmışım *** Of of of of of of of aman of of of Sen aşkımla bende doğan Benden daha büyük bir çilesin *** Arıyorum şimdi beni Ben nerdeyim şimdi sen nerdesin Bahtının gölgesine sığınıp ta kalmışım Bir dilenci misali el açıp yalvarmışım