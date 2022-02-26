Orhan Gencebay

Kaz mezarcı, kaz mezarcı Aşkıma bir mezar kaz Ben ölmeden aşkım öldü Aşkıma bir mezar kaz *** Vefasızın yolundan ben artık döneceğim Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim *** Kaz mezarcı, kaz mezarcı Aşkıma bir mezar kaz Ben ölmeden aşkım öldü Aşkıma bir mezar kaz *** Vefasızın yolundan ben artık döneceğim Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim *** Yıllardır harap eden, beni bırakıp giden Bana ihanet eden aşkımı gömeceğim Mezarının başında vefasız diyeceğim Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim *** Yıllar var ki harap eden, beni bırakıp giden Bana ihanet eden aşkımı gömeceğim Mezarının başında vefasız diyeceğim Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim *** Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim