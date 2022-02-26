Aşk Mezarı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Aşk Mezarı
Tüm Şarkıları
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Kaz mezarcı, kaz mezarcı
Aşkıma bir mezar kaz
Ben ölmeden aşkım öldü
Aşkıma bir mezar kaz
***
Vefasızın yolundan ben artık döneceğim
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim
***
Kaz mezarcı, kaz mezarcı
Aşkıma bir mezar kaz
Ben ölmeden aşkım öldü
Aşkıma bir mezar kaz
***
Vefasızın yolundan ben artık döneceğim
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim
***
Yıllardır harap eden, beni bırakıp giden
Bana ihanet eden aşkımı gömeceğim
Mezarının başında vefasız diyeceğim
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim
***
Yıllar var ki harap eden, beni bırakıp giden
Bana ihanet eden aşkımı gömeceğim
Mezarının başında vefasız diyeceğim
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim
***
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim
Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim