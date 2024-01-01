Orhan Gencebay

-
Dünya gözlerinde ağlıyor gibi
Her damla aşkımızı bağlıyor gibi
Dünya gözlerinde ağlıyor gibi
Her damla aşkımıza bir dua gibi
***
Kaderim bile seni benden çok sevdi sevdin
Derdinde mutluluk var aşk seni bana verdi
Yarınlar bak ufukta aşkımıza gel gel diyor
Kucak açmış hep ümitler bizi bekliyor
***
Bitti artık ıstırabım
Gönlüm buldu mutluluğu
Bir dünya ki benim dünyam
Aşk dolu senle dolu
***
Bitti artık ıstırabım
Gönlüm buldu mutluluğu
Bir dünya ki benim dünyam
Aşk dolu senle dolu
***
Sensiz ölecektim inan kahrımdan
Bir ses bekle dedim çok uzaklardan
Sensiz ölecektim inan kahrımdan
Bir ses bekle dedim çok uzaklardan
***
Beklemek çok hüzünlü sessiz bir şarkı gibi
Çek derdi ıstırabı aşkıma hep yıllardan
Sen hep o sevgilisin sen hep o beklenensin
Sen benim dertlerimin en güzelisin
***
Bitti artık ıstırabım
Gönlüm buldu mutluluğu
Bir dünya ki benim dünyam
Aşk dolu senle dolu
***
Bitti artık ıstırabım
Gönlüm buldu mutluluğu
Bir dünya ki benim dünyam
Aşk...
-
-
En büyük sır daha bilinmeyendir
En güzel söz henüz söylenmeyendir
En büyük sır daha bilinmeyendir
En güzel söz henüz söylenmeyendir
***
Aşığın dertlisi ıstırap çekip
Benim gibi sevip sevil sevilmeyendir
***
Ey benim gönlüme sığmayan sevgilim
Açıldı ellerim ümit semada
Sen doğduğun günden beri gönlüm belada
Sen benimsin geceleri ancak rüyamda
Benim hülyamda
***
Yaşamak gücünü bana verensin
Biçare ömrümün tek çaresisin
***
Yine düğüm düğüm oldu heceler
Bitmez ömür bitmez günler geceler
Sevilmeden sevip aşka kul olan
Şu alemde çoktur belki benim gibiler
***
Açıldı ellerim ümit semada
Nasırlı dudaklar susuz duada
Sen doğduğun günden beri gönlüm belada
Sen benimsin geceleri ancak rüyamda
Benim hülyamda
***
Yaşamak gücünü bana verensin
Biçare ömrümün tek çaresisin, tek çaresisin
-
Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni
Dermansız dert olmaz, dermana sal beni
Kaybettim kendimi, ne olur bul beni
Yoruldum halim yok, sen gel de al beni.
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
***
Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni
Uzaktan olsa da, razıyım sev beni
Razıyım sev beni...
***
Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi
Can demek, sen demek, gel de gör bendemi
Sözümde sitem var, kalpte mi dilde mi
Tez elden haber ver, o gönlün elde mi
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
-
Bıktım artık, bıktım artık
Bıktım artık her gün ölmekten
Ey vefasız bıkmadın mı
Beni hep böyle görmekten?
***
Sen de ağlayandan zevkini alır oldun
Dünya hâli gibi sen de mi bozuldun?
***
Sevmek yaşamanın temeli değil mi?
Yazık kendini bile sevmeyi unuttun?
***
Git, git, git, git
Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor
Bıkmış gönül çileden, aşktan kork, kork diyor
Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor
Çok seviyor, çok seviyor
***
Bahtıma takılan kara çalı gibi
Bıraktın gönlümü toz duman içinde
***
Göz gözü görmüyor, bir ihtilal mi var?
Kaybettim kendimi ben kendi içimde
***
Git, git, git, git
Dilim sana git derse, kalbim gel, gel diyor
Bıktı gönül çileden, aşktan kork, kork diyor
Ne kararsız insanım, gönlüm senden geçmiyor
Çok seviyor, of çok seviyor
-
Aşkımız yetmedi ayrılık gücüne
Kıyamet gününe gelmişiz sanki
Bizi sarhoş eden ümitler varya
Bir kırık kadehe benziyor sanki
Hani bir bedende bir can gibiydik
Ecel gizli gizli geliyor sanki
Kimi suçlasın dilim kimi sarsın ellerim
Sendin bu aşk dünyasında mekanım benim
Tam aşkı bulmuşken seni yitirdim
Yok mu benim bir gönülde kalacak
Yok mudur yerim
Bekledim yağmuru bahar zamanı
Cimriymiş gökyüzü damla vermedi
Senle gelen bahar ne tez kış oldu
Sevip sevilmeye fırsat vermedi
Bir avuç toprağız hayat yolunda
Bir damla mutluluk değmedi
-
Gördü gözlerim, gördü gözlerim
Bir gerçeği gözlerinde, gördü gözlerim
Bir heves değil, bir arzu değil
Sevgilin budur senin, sev dedi gözlerim
***
Seni yıllardır bekliyordum
Bir sevgilim yok, yok diyordum
Hasretin yokluktan zehrolmuştu
Dünyadan bir zevk almıyordum
***
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Ömrümce aradım seni yaşla dolmasın gözlerim
Her arzunun ötesinde bir ağ gibi hep sen vardın
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
***
Hasretim sensin, tek çaremsin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim
***
Bıktı artık gönlüm gamdan, kederden
Ayrılık isteme sakın ne olur benden
Şu benim bahtımı bilemezsin ki
Yerden yere vurdu beni ne gelir elden
***
Sen de bahtım gibi bana vefasız olma sevgilim
Aşkların en güzeliyle uzandı sana ellerim
Hasretim sensin, tek çaremsin
Yıllardır beklediğim aşkımsın benim, aşkımsın benim
-
Ne sen gördün, ne ben gördüm
Habersizce gelivermiş
Ne sen duydun, ne ben duydum
Gönlümüze girivermiş
Herkesin dilinde aşk denilen meçhul bizi kollarına alıvermiş
Herkesin dilinde aşk denilen meçhul bizi kollarına sarıvermiş
Kadere bak, kadere bak çok çektirdi ikimize
Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze
Kadere bak, kadere bak çok çektirdi ikimize
Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze
Ne sen çağırdın ne ben
Ne sen anladın ne ben
Usul usul, sessiz sessiz aşktır bizi mutlu eden
Aşktır bizi mutlu eden
Şu kısacık ömrümüzün nesi var ki aşk olmasa
Ne olurdu şu dünyayı ayrılıklar soldurmasa
Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa
Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa
Zamanı yok, zamanı yok aşk bir meçhul zamanı yok
Büyük söz söylemiş değilim, sevmenin hiç zamanı yok
Ne sen çağırdın ne ben
Ne sen anladın ne ben
Usul usul, sessiz sessiz aşktır bizi mutlu eden
Aşktır bizi mutlu eden
-
Bilemezsin ki, bilemezsin ki,
Gönlümde bir kavga var göremezsin ki, Bilemezsin ki
Aşk kolay değil, aşk kolay değil
Benim sevdiğim kadar sevemezsin ki, sevemezsin ki
***
Sen benim şu gözlerimi her zaman yaşlı bıraktın
Aşkına kul oldu isem sanma aşkı sen yarattın
Bir ses terk et diyor seni terk edemem ki
Sen bende ben gibisin git diyemem ki
***
Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın
Istırabın zehri sende, sen hayatsın
***
Bir ölmek kaldı, bir ölmek kaldı
Uğrunda tek yapmadığım bir ölmek kaldı
İstersen öldür daha ne kaldı
***
Dünya bir dert hanesiyse ben çilemi doldurmuşum
Bir mektepse eğer hayat ıstırapla okumuşum
Yokluk hasret keder ile geçerken ömrüm
Mutluluğu ararken seni bulmuşum
***
Hem yakınsın, hem uzaksın, hem geçeksin, hem yalansın
Istırabın zehri sende, sen hayatsın