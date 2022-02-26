Aşkın Hesabı Olmaz Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Aşkın Hesabı Olmaz
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Sevmek mi daha güzel, sevilmek midir, gülüm?
Senin niyetin beni delirtmek midir, gülüm?
Bu dünyanın kanunu al gülümle, ver gülüm
Aşk paylaşmak içindir, paylaşalım be, gülüm
***
De gülüm, de gülüm
"Seviyorum", de gülüm
De gülüm, de gülüm
"Sevdim", de gülüm
***
Aşkın hesabı olmaz
Aşktır bu, gözü doymaz
Her şeyi satın alır
Satın alınmaz
***
Aşkın hesabı olmaz
Aşktır bu gözü doymaz
Her şeyim senin, gülüm
Sensiz aşk olmaz
***
Gönlüm aşk pazarında hesap bilmiyor, gülüm
Gönül ticaretinde hesap olmuyor, gülüm
Bakmak yetmiyor, gülüm, tutmak kesmiyor, gülüm
Aklım sana takılmış, beni takmıyor, gülüm
***
De gülüm, de gülüm
"Seviyorum", de gülüm
De gülüm, de gülüm
"Sevdim", de gülüm
***
Aşkın hesabı olmaz
Aşktır bu, gözü doymaz
Her şeyi satın alır
Satın alınmaz
***
Aşkın hesabı olmaz
Aşktır bu gözü doymaz
Her şeyim senin, gülüm
Sensiz aşk olmaz