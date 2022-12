Orhan Gencebay

Sevmek mi daha güzel, sevilmek midir, gülüm? Senin niyetin beni delirtmek midir, gülüm? Bu dünyanın kanunu al gülümle, ver gülüm Aşk paylaşmak içindir, paylaşalım be, gülüm *** De gülüm, de gülüm "Seviyorum", de gülüm De gülüm, de gülüm "Sevdim", de gülüm *** Aşkın hesabı olmaz Aşktır bu, gözü doymaz Her şeyi satın alır Satın alınmaz *** Aşkın hesabı olmaz Aşktır bu gözü doymaz Her şeyim senin, gülüm Sensiz aşk olmaz *** Gönlüm aşk pazarında hesap bilmiyor, gülüm Gönül ticaretinde hesap olmuyor, gülüm Bakmak yetmiyor, gülüm, tutmak kesmiyor, gülüm Aklım sana takılmış, beni takmıyor, gülüm *** De gülüm, de gülüm "Seviyorum", de gülüm De gülüm, de gülüm "Sevdim", de gülüm *** Aşkın hesabı olmaz Aşktır bu, gözü doymaz Her şeyi satın alır Satın alınmaz *** Aşkın hesabı olmaz Aşktır bu gözü doymaz Her şeyim senin, gülüm Sensiz aşk olmaz