Aşkta Cimrilik Olmaz Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Aşkta Cimrilik Olmaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Aşkta Cimrilik Olmaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkta Cimrilik Olmaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay
Aşkta Cimrilik Olmaz
Tüm Şarkıları
-
Bugün gönlümde bir başkalık var
İçimden hep "Seni sevdim" demek geliyor
Bugün gönlümde bir başkalık var
İçimden hep sana sevdiğim demek geliyor
Kim bilir kimlerin gözü var sende
Herkes sana aşık olmak istiyor
***
Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki?
Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki
Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin
Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin
Sen en güzel sözden de güzelsin
***
Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim
Aşk sevgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim
Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim
Aşk ilgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim
Gönlünü sevene adamadıysan
Ne yazık buna aşk denmez sevdiğim
***
Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki?
Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki
Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin
Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin
Sen en güzel sözden de güzelsin