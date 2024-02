Orhan Gencebay

Bugün gönlümde bir başkalık var İçimden hep "Seni sevdim" demek geliyor Bugün gönlümde bir başkalık var İçimden hep sana sevdiğim demek geliyor Kim bilir kimlerin gözü var sende Herkes sana aşık olmak istiyor *** Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki? Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin Sen en güzel sözden de güzelsin *** Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim Aşk sevgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim Aşkta cimrilik olmaz sevdiğim Aşk ilgiyle büyür doymaz, doymaz sevdiğim Gönlünü sevene adamadıysan Ne yazık buna aşk denmez sevdiğim *** Dalıp dalıp gidiyorsun, düşünecek ne var ki? Bütün dertler bitti artık, çekecek şey kalmadı ki Sen her sözde bin bir mana, sen bahardan da güzelsin Sen tanrının bir ihsanı, sen her mevsimde tazesin Sen en güzel sözden de güzelsin