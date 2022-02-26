Ayrılık Nikahı Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ayrılık Nikahı
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Seni bilmem ama ben kararlıyım
Şu garip sevdadan cayalım gitsin
Bu aşkta senden çok ben zararlıyım
Bir kumar oynadık diyelim gitsin
***
İçimde bir his var, benden pes diyor
Olmayan duadan ümit kes diyor
Madem ki bahtımız böyle istiyor
Kaderin emrine uyalım gitsin
***
Seninle burcumuz tutsaydı keşke
Arslanlar bir başka, yengeçler başka
Yarını olmayan hayırsız aşka
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
***
Seninle burcumuz tutsaydı keşke
Arslanlar bir başka, yengeçler başka
Yarını olmayan hayırsız aşka
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
***
Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
Uyalım gitsin, uyalım gitsin
Kaderin emrine uyalım gitsin
***
Farzet ki, bir rüya gördük ikimiz
Gerçekte bu hissi taşımadık biz
Böyle bir masalı yaşamadık biz
Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin
***
Marifet feleğin elinden çıkmış
Dünyada başka bir terzisi yokmuş
Keremi Aslı'yı narına yakmış
Ateşten gömleği giyelim gitsin
***
Seninle burcumuz tutsaydı keşke
Arslanlar bir başka, yengeç bir başka
Yarını olmayan hayırsız aşka
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin
***
Tiryaki gönlümden olmasın kuşkun
Tek sana müptela tek sana düşkün
Ardından bir ağıt yakalım aşkın
Adını elveda koyalım gitsin
***
Cayalım gitsin, cayalım gitsin
Bir kumar oynadık diyelim gitsin
Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin
Ayrılık nikahı kıyalım gitsin