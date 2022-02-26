Orhan Gencebay

Seni bilmem ama ben kararlıyım Şu garip sevdadan cayalım gitsin Bu aşkta senden çok ben zararlıyım Bir kumar oynadık diyelim gitsin *** İçimde bir his var, benden pes diyor Olmayan duadan ümit kes diyor Madem ki bahtımız böyle istiyor Kaderin emrine uyalım gitsin *** Seninle burcumuz tutsaydı keşke Arslanlar bir başka, yengeçler başka Yarını olmayan hayırsız aşka Ayrılık nikahı kıyalım gitsin *** Seninle burcumuz tutsaydı keşke Arslanlar bir başka, yengeçler başka Yarını olmayan hayırsız aşka Ayrılık nikahı kıyalım gitsin *** Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin Ayrılık nikahı kıyalım gitsin Uyalım gitsin, uyalım gitsin Kaderin emrine uyalım gitsin *** Farzet ki, bir rüya gördük ikimiz Gerçekte bu hissi taşımadık biz Böyle bir masalı yaşamadık biz Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin *** Marifet feleğin elinden çıkmış Dünyada başka bir terzisi yokmuş Keremi Aslı'yı narına yakmış Ateşten gömleği giyelim gitsin *** Seninle burcumuz tutsaydı keşke Arslanlar bir başka, yengeç bir başka Yarını olmayan hayırsız aşka Ayrılık nikahı kıyalım gitsin *** Tiryaki gönlümden olmasın kuşkun Tek sana müptela tek sana düşkün Ardından bir ağıt yakalım aşkın Adını elveda koyalım gitsin *** Cayalım gitsin, cayalım gitsin Bir kumar oynadık diyelim gitsin Kıyalım gitsin, kıyalım gitsin Ayrılık nikahı kıyalım gitsin