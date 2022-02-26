Ayrılıktan Vazgeçelim (Düet Sibel Can) Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ayrılıktan Vazgeçelim (Düet Sibel Can)
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Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum
Biliyor musun bende öyleyim
Neden böyleyiz bilmiyorum ama
Birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam
Alıyoruz
***
Bilhassa sen hayır sen kabul etmiyorum kavgayı en çok sen
Çıkarıyorsun
Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor
Söyle o zaman, dinle
***
Korkuyorum seni kaybetmekten en büyük günahı işlemekten
Sende benim gibi hissediyor musun
Bıkmadın mı acı çekmekten
***
Kolay değil çok zor karar vermek
Geçmişi unutup seni silmek
Kolay değil sana sevmiyorum demek
Ne zor sevip de acı çekmemek
***
Ah ayrılık ah ayrılık
Ayrılıktan vazgeçelim biz ikimizin derdi sevgimiz
Ayrılıktan vazgeçelim biz aşkımızı istiyoruz biz
***
Seni çok seviyorum, bende seni çok seviyorum
Niye bunu daha evvel böyle söylemedin
Bilmem çekindim herhalde, insan sevdiğinden çekinir mi
Haklısın çekinmemeli çünkü sevmek yaşamanın temelidir
Seni çok seviyorum yavrum
***
Sen ne istiyorsan öyle olsun
Yeter bu ayrılık bir son bulsun
Yirmi dört saatin her dakikasında tepeden tırnağa hep sen
Dolusun
***
Benden istediğin nedir söyle
Bazı düşünceler gelmez dile
Bazen efendi bazen de bir köle
İstersen olurum ben seve seve
***
Ah ayrılık ah ayrılık
Ayrılıktan vazgeçelim biz ikimizin derdi sevgimiz
Ayrılıktan vazgeçelim biz aşka sitem katmayalım biz
Aşkımızı istiyoruz biz