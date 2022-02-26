Orhan Gencebay

Sana olan duygularımı tam olarak anlatamıyorum Biliyor musun bende öyleyim Neden böyleyiz bilmiyorum ama Birbirimizi ayrılık korkusuyla tehdit edip sanki intikam Alıyoruz *** Bilhassa sen hayır sen kabul etmiyorum kavgayı en çok sen Çıkarıyorsun Şarkılarım duygularımı benden daha iyi anlatıyor Söyle o zaman, dinle *** Korkuyorum seni kaybetmekten en büyük günahı işlemekten Sende benim gibi hissediyor musun Bıkmadın mı acı çekmekten *** Kolay değil çok zor karar vermek Geçmişi unutup seni silmek Kolay değil sana sevmiyorum demek Ne zor sevip de acı çekmemek *** Ah ayrılık ah ayrılık Ayrılıktan vazgeçelim biz ikimizin derdi sevgimiz Ayrılıktan vazgeçelim biz aşkımızı istiyoruz biz *** Seni çok seviyorum, bende seni çok seviyorum Niye bunu daha evvel böyle söylemedin Bilmem çekindim herhalde, insan sevdiğinden çekinir mi Haklısın çekinmemeli çünkü sevmek yaşamanın temelidir Seni çok seviyorum yavrum *** Sen ne istiyorsan öyle olsun Yeter bu ayrılık bir son bulsun Yirmi dört saatin her dakikasında tepeden tırnağa hep sen Dolusun *** Benden istediğin nedir söyle Bazı düşünceler gelmez dile Bazen efendi bazen de bir köle İstersen olurum ben seve seve *** Ah ayrılık ah ayrılık Ayrılıktan vazgeçelim biz ikimizin derdi sevgimiz Ayrılıktan vazgeçelim biz aşka sitem katmayalım biz Aşkımızı istiyoruz biz