Orhan Gencebay

Ayşe, Ayşe, bak şu işe Ayşe, Ayşe, dur de bu gidişe Ayşe, Ayşe, bak şu işe Ayşe, Ayşe, dur de bu gidişe Sana beni̇ çekiştirmişler "Seni̇ sevmiyor o" demişler, Ayşe Dedikodular etmişler Vallahi̇ yalan, billahi yalan Seviyorum seni̇, seni, inanma, Ayşe Kır şu inadını, canım Ayşe (İnadını kır, kır, kır, Ayşe) Gel barışalım, gülüm Ayşe (İnadını kır, kır, kır, Ayşe) Sen neymişsin, be Ayşe Affet beni̇, dön, Ayşe Ayşe, Ayşe, duramıyorum Senden güzeli̇ göremiyorum Ayşe, Ayşe, son ver bu işe Ayşe, sensiz, yapamıyorum Bana şaka yaptığını söyle Yoksa sensiz yaşanmaz ki̇ böyle, Ayşe Oynama kalbimle öyle Vallahi̇ yalan, billahi yalan Seviyorum seni̇, seni, inanma, Ayşe Kır şu inadını, canım Ayşe (İnadını kır, kır, kır, Ayşe) Gel barışalım, gülüm Ayşe (İnadını kır, kır, kır, Ayşe) Sen neymişsin, be Ayşe Affet beni̇, dön, Ayşe Kır inadını, kır, Ayşe Gel barışalım, gülüm Ayşe Sen neymişsin, be Ayşe Çok özledim seni, Ayşe Kır şu inadını, canım Ayşe Gel barışalım, gülüm Ayşe Sen neymişsin, be Ayşe

Cevap Ver Param olmasa da beni sevebilir misin Ben açken sen tok gezebilir misin Benden daha güzel ve yakışıklı birisi Beni sana unutturabilir mi Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine Tercih edebilir misin *** Cevap ver Ey gözümün nuru gönlümün varı Yaradan aşkı için cevap ver Gururunu kandırma cevap ver İnsanlık onurun ile cevap ver *** Cevap ver ki zaman kalsın Sanma sakın bir sen varsın Sen şifasız yara mısın Cevap ver *** Sence susmak çare midir Dilinde iki engel nedir Her şey senin elindedir Cevap ver *** Çırpınırken sen sen diye Ah bir gelsen gülsen diye Umurunda mı sevsem diye Cevap ver *** Sevsen de sevmesen de Dost desende demesen de Sevmeyi hiç sevmesen de Bilmesen de bana cevap ver Cevap ver *** Para belki çok şey ama Her şey para değildir ki Aşkın daha büyük Para nedir ki *** Diyorlar ki mutluluğun Sırrı yalnız paradadır Zengin olan daha Mutlu mudur ki

Deryada Bir Salım Yok Deryada bir salım yok Tutacak bir dalım yok İstersen al canımı Verecek bir malım yok *** Yar eline gidecek Yollarda kervanım yok Boş yerine bekleme Gelmeye dermanım yok *** Kuru bir yaprak gibi Rüzgarın önündeyim Sürüklemiş götürmüş Uçurum sonundayım *** Daha ne bekliyorsun Söyle benden sevgilim Bir kuru canım kaldı Oda olsun al senin

Eski Kavak Yelleri Esti başımda yine Eski kavak yelleri Yanımda yoktun ama Düşündüm o günleri *** Düşünmeyle bitmezdi Anı vardı her dalda Kısmetim çok açıktı Benimleydin her falda *** Aşk oyunu oynardık Hep bir niyet tutardık Ben hep seni dilerdim Bize dua ederdim *** Gelecekte kaybetmek Korkusuyla yasarken Falın her türlüsüne Ümidimi bağlardım *** Çağırırdım seni hep Hayalimin içine Benim gönlüm olurdun Girerdin her biçime *** Sana olan aşkımı Hasretinle sulardım Büyütürdüm özgürce Zamanları çalardım

Giden Gelmez Sen alnına bu yazıyı Kendi ellerinle yazdın Kabahati yükleme Bos yere kaderine *** Aşkımızın mezarını Kendi ellerinle kazdın Beyhude bekleme Giden gelir mi yerine *** Ya azad et ya öldür dedim Ya ver gönlümü ya güldür dedim Sana giden yollar Hasret dolu sevda dolu Aşk kokulu güldür dedim *** Şimdi sana uğurlar olsun Bahtın şansın açık olsun Maziye her bakışta Benden de selam olsun *** Aşkımızın günahını Aşkımızın vebalini Sen yüklendin hesabını Sen istedin öyle olsun

Kader Çıkmazı Yıkıp gitti hepimizi Kör olası şu ayrılık Bir inada teslim olduk Bitsin artık bu dargınlık *** Şimdi kader çıkmazında Çıkar bir yol arıyorum Aşk eğer bir kumar ise Son şansımı oynuyorum *** Ey sevgili sen yerine Ben dertleri sarıyorum Hangi yöne gitsem yine Aynı yöne varıyorum *** Çaresizlik girdabında Çırpınan tek ben değilim Senin acı çekmene hiç Katlanacak yar değilim

Kaçırcem Seni Zalim baban vermedi seni Zalim anan vermedi seni Kaçırcem de al bohçanı bekle beni Kaçırcem de köşelerde bekle beni *** Ya bu akşam belki sabah Ya bu akşam belki de sabah Bırakmıycam yaban ele seni seni Bırakmıycam yaban ele seni seni *** Doğru söyle sevdin mi beni Doğru söyle sevdin mi beni Kaçırcem de al bohçanı bekle beni Kaçırcem kız köşelerde bekle beni *** Takı aldım hepsi de yeni Yüzük aldım hepsi de yeni yeni Takıcem de parmağına sar beni beni Donatcem de kollarını sar beni beni *** Ben babamdan iznimi aldım Ben anamdan iznimi aldım Kaçırcem kız kimselere deme emi Kaçırcem kız elaleme deme emi

Sen Farklı Birisin Yazık bana kıymetini bilemedim bilemedim Aşığınım deli gibi diyemedim diyemedim Sen bence bir melek bir dua gibisin Nadide bir çiçek sen farklı birisin *** Aşkıma laik gönlüme laik Her şeyden ötede sen helalimsin Sen benim alnıma doğmadan önce Yazılmış bir sevda bir kader gibisin *** Belki mutluluk belki belalım Her şeyden ötede sen helalimsin Her şeyden ötede alın terimsin *** Kavuştursun Mevla'm bizi Mutlu etsin ikimizi Dargınlıklar ayrılıklar Neden büksün belimizi *** Sen bence bir melek bir dua gibisin Nadide bir çiçek sen farklı birisin Aşkıma laik gönlüme laik Her şeyden ötede sen helalimsin *** Sen benim alnıma doğmadan önce Yazılmış bir sevda kaderim gibisin Belki mutluluk belki belalım Her şeyden ötede sen helalimsin Her şeyden ötede alın terimsin

Sevda Borcun Bu aşka biraz ara verelim Bittik tükendik gel dinlenelim Sınırsız sevmek pek güzel amma Çok hata yaptık nerde bilelim *** Sensiz bir anımı yaşıyorum saymazken Sana olan aşkımı haykırıp bağırıp ilan ederken Önünde diz çöküp geleceğin resmini mutluluğu çizerken Ayrılmak yok diye yemin ederken *** Hangimiz daha yorgun Hangimiz daha üzgün Hangimizin sevdası Diğerinden çok üstün *** Dertler bitti artık her şey tamam derken Başlıyor bir başka dert biri biterken *** Değişti zevkler renkler değişti Karıştı akıl aşklar değişti Dünle bu günü barıştırmak zor Gücüm yetmiyor yaşlar değişti *** Bir daha dünyaya gelirsek bil ki bana Bir sevda borcun var sözün var Sözün var bana borcun var Sensizlik vurgunuyum bil ki senle olmaya Bil ki senin aşkına yaşamaya sevilmeye ihtiyacım

Sevenlere Saygı Dediler aklını hep o yar almış Dağ dağa küsmüşte duyan olmamış Artık sevenlere saygı kalmamış Şu kahpe dünyanın düzenine bak *** Yalanına dolanına bak Koca dünyanın Sevenine küsenine bak Yalan dünyanın *** Gün doğarken başka batarken başka Olmasa da yer mi var gerçek bir aşka Mecnunun çağında doğaydık keşke Şu kaderin bize ettiğine bak *** Yalanına dolanına bak Koca dünyanın Çalanına çırpanına bak Yalan dünyanın Sevenine küsenine bak Koca dünyanın Kananına sananına bak Yalan dünyanın Yalanına dolanına bak Koca dünyanın