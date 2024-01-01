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Cevap Ver Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Cevap Ver şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Cevap Ver şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cevap Ver sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

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  • ccccccccccccccccccccccccccccccccc

  • Cevap Ver

  • Deryada Bir Salım Yok

  • Eski Kavak Yelleri

  • Giden Gelmez

  • Kader Çıkmazı

  • Kaçırcem Seni

  • Sen Farklı Birisin

  • Sevda Borcun

  • Sevenlere Saygı

  • Yakılacak Yara

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