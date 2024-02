Orhan Gencebay

İklimler çileme çare bulmuyor Mevsimler halimi sormuyor Ayşen! Sakiler derdime derman olmuyor Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen! *** İlkbahar yaz derken, hazanım soldu Murada ermeden miadım doldu Kalp gözüm ellere bakarkör oldu Senden başkasını görmüyor Ayşen! *** Hasretin tüketti bütün varımı Seraba döndürdü, Hülyalarımı Ne kadar süslesen rüyalarımı Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen! *** Ağlarsan matemin yağar geceme Gülersen mehtabın doğar geceme Lale devri gelir gönül bahçeme Senden gayri çiçek girmiyor Ayşen! *** Kapattın gönlümün sevinç yönünü Ümidim görmüyor sensiz önünü Takvimler bilmiyor dönüş gününü Saatler vuslatı vurmuyor Ayşen! *** Feleğe isyanım arttı git gide Gençliğim su gibi aktı gitti de Ömrümü ellere sebil etti de Bana bir damlanı vermiyor Ayşen! *** Ardından çilemem çağlamam diye Yas tutup karalar bağlamam diye Kaç kez and içtiler ağlamam diye Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen! *** Ey alev yanaklım, volkan dudaklım Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım Her şeye erdi de, zavallı aklım Seni unutmaya ermiyor Ayşen! *** Dostlarım namıma Ferhat dese de Ruhum aşk elinden imdat dese de Kör şeytan resmini yırt at dese de Ellerim bir türlü varmıyor Ayşen!