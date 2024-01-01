Ayşen (yeni) Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ayşen (yeni)
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İklimler çileme çare bulmuyor
Mevsimler halimi sormuyor Ayşen!
Sakiler derdime derman olmuyor
Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen!
***
İlkbahar yaz derken, hazanım soldu
Murada ermeden miadım doldu
Kalp gözüm ellere bakarkör oldu
Senden başkasını görmüyor Ayşen!
***
Hasretin tüketti bütün varımı
Seraba döndürdü, Hülyalarımı
Ne kadar süslesen rüyalarımı
Sabahlar hayıra yormuyor Ayşen!
***
Ağlarsan matemin yağar geceme
Gülersen mehtabın doğar geceme
Lale devri gelir gönül bahçeme
Senden gayri çiçek girmiyor Ayşen!
***
Kapattın gönlümün sevinç yönünü
Ümidim görmüyor sensiz önünü
Takvimler bilmiyor dönüş gününü
Saatler vuslatı vurmuyor Ayşen!
***
Feleğe isyanım arttı git gide
Gençliğim su gibi aktı gitti de
Ömrümü ellere sebil etti de
Bana bir damlanı vermiyor Ayşen!
***
Ardından çilemem çağlamam diye
Yas tutup karalar bağlamam diye
Kaç kez and içtiler ağlamam diye
Gözlerim sözünde durmuyor Ayşen!
***
Ey alev yanaklım, volkan dudaklım
Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım
Her şeye erdi de, zavallı aklım
Seni unutmaya ermiyor Ayşen!
***
Dostlarım namıma Ferhat dese de
Ruhum aşk elinden imdat dese de
Kör şeytan resmini yırt at dese de
Ellerim bir türlü varmıyor Ayşen!