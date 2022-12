Orhan Gencebay

Bağrıma Taş Bastım Bir daha aşık olmak mı, tövbeler olsun Seviyorum seni dersem dilim tutulsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun *** Bana gülen benden besbeter olsun Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun Bana gülen benden besbeter olsun *** Bak yüzüme gül diyecek yüzün kalmadı Sana aşkı anlatacak sözüm kalmadı Senin için ölmeye lüzum kalmadı Yemin ettim aşka tövbeler olsun, tövbeler olsun *** Bağrıma taş bastım haberin olsun Bana gülen benden besbeter olsun Yemin ettim aşka tövbeler olsun

Beş Dakika Ft. Tan Taşçı Sen beni terk etmeyi kolay mı sandın? Ben bu öz güveni eskiden aldım. Bu yangında sende yandın sen. Ne ara usandın sen... *** Açmış diye çiçekler bahar mı sandın? Ömrümün çilesini oyun mu sandın? Boş verdim gerisini, Zaten ben usandım ben. Nasılda yanıldım ben... *** Bu gece bitmeden, Umudum gitmeden, Şu anlamsız canımdan geçmeden, Bilemem artık arıza istemem ben. Beş dakika bekleyemem. *** Tüm gece korkuların arasında kaldım. Tutunduğum kadardan nasibimi aldım. Bu yangında sende yandın ben, Beş dakika bekleyemem.

Diken mi Gül mü Ft. Eypio Öyle güle güle gel Öyle seve seve gel Seni gördüğüm gün Ben buldum belamı *** Hadi içe içe gel İnadına yine gel Bir gülsen ölüme Ben vericem selamı *** Gönlüm dize gel Şşşt ya da sen bize gel Bir gün de olsa Ben sürsem sefamı *** Yanlış düzene Aşk meşk kime ne Gördüm ben amma Hiç etmem kelamı *** Diken mi gül mü Sen bülbüle gel Yandım ben yandım ah Yokmuş devamı *** Ateş mi kül mü Deniz mi çöl mü Yanan bir bensem Sensin meramı *** Bi günüm bi dünüm bi senim bi külüm Bi dönün bi görün mecnuna çölüm Her şey değişti yok çöllerde sürün Yalancı aşklarda herkes bi ürün Yürü baba aşkımı görmezsem körüm Elini tutmasam her gün bir ölüm Kalbime geçmez bir çift bile sözün Her yol yokuş bize ben hala düzüm Yağmurum güzün ıslanır gözüm Gerçekler sert bir de her yanım hüzün Varsa bir yanlışın gurbete sürün Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm

Kalp Yolu Herkes güneşli günler görürken Ben hep ıslandım Çok uzaktı aşk bana bu yüzden Hayattan saklandım *** Sen hiç umulmadık bir zamanda karşıma çıkıverdin Afalladım sen kusuruma bakma, aşk evime hoş geldin *** Anlamı yok artık sensiz geçen zamanın Bir ömür boyu bizi ayırmasın Allah'ım *** Ben artık yeni bir sayfa açıp Her satırına senin adını yazıp Her gün ellerimi göğe açıp Seninle hayırlısını diliyorum *** Kalp yoluna adım atıp Aşk izlerini de peşine takıp Son nefesimde baş ucuma bakıp Yanımda seni görmek istiyorum Seninle hayırlısını diliyorum *** Herkes güneşli günler görürken Ben hep ıslandım Çok uzaktı aşk bana bu yüzden Hayattan saklandım *** Sen hiç umulmadık bir zamanda karşıma çıkıverdin Afalladım sen kusuruma bakma, aşk evime hoş geldin *** Anlamı yok artık sensiz geçen zamanın Bir ömür boyu bizi ayırmasın Allah'ım *** Ben artık yeni bir sayfa açıp Her satırına senin adını yazıp Her gün ellerimi göğe açıp Seninle hayırlısını diliyorum *** Kalp yoluna adım atıp Aşk izlerini de peşine takıp Son nefesimde baş ucuma bakıp Yanımda seni görmek istiyorum Seninle hayırlısını diliyorum *** Kalp yoluna adım atıp Aşk izlerini de peşine takıp Son nefesimde baş ucuma bakıp Yanımda seni görmek istiyorum Seninle hayırlısını diliyorum

Kıskanırlar Bizi Mutluluk zamanla Ayrılık bir anda gelir Sen sebep arama Müjdeyi düşmanın verir *** Kıskanırlar bizi acımadan yakacak gibi Ben seni taç ettim oysa başıma tapacak gibi *** Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur Ah, Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur *** Mutluluk zamanla Ayrılık bir anda gelir Sen sebep arama Müjdeyi düşmanın verir *** Kıskanırlar bizi acımadan yakacak gibi Ben seni taç ettim oysa başıma tapacak gibi *** Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur Ah, Allah'ın aşkına düşün söylediklerimi Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur *** Allah'ın aşkına... Tertemiz aşkıma göz değmesin ne olur

Senden Başka Kimsem Yok Gönül viran bir kuytu Hayat zalim bir suçlu Sen geldin cennet oldu dünyam *** Hiçbir aşkı duymuyorum Kalbim kırık başka aşka Bir canım var al diyorum Feda olsun senin uğruna *** Kaç günüm var bilmiyorum Ömrüm feda senin sevdana *** Senden başka kimsem yok Kolum yok kanadım yok Halimi soranım yok Yalan dünyada *** Sen yoksan hiç kimsem yok Kolum yok kanadım yok Derdimi soranım yok Yalan dünyada *** Hayat yolum dermanım Hoş geldin iyi ki varsın Göz ağrım alın yazım canımsın *** Hiçbir aşkı duymuyorum Kalbim kırık başka aşka Bir canım var al diyorum Feda olsun senin uğruna *** Kaç günüm var bilmiyorum Ömrüm feda senin sevdana *** Senden başka kimsem yok Kolum yok kanadım yok Halimi soranım yok Yalan dünyada *** Sen yoksan hiç kimsem yok Kolum yok kanadım yok Derdimi soranım yok Yalan dünyada *** Senden başka kimsem yok Kolum yok kanadım yok Halimi soranım yok Yalan dünyada *** Sen yoksan hiç kimsem yok Kolum yok kanadım yok Derdimi soranım yok Yalan dünyada