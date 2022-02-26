Orhan Gencebay

Bağrımda bir ateş var, ne bileceksin Ölsem de ne duyacak ne göreceksin Hep seninle yaşadı öldü deseler Aşkından öldüğümü bilmeyeceksin, bilmeyeceksin Belki biraz üzülüp kim diyeceksin Belki biraz üzülüp kim diyeceksin *** Sevmek öyle güçlü ki Benim gücüm yetmiyor Gönlüm sanki delirmiş İhtirası bitmiyor *** Sev diyemem ki Gel diyemem ki Elim kolum bağlanmış Çöz diyemem ki *** Yıllardır yaşadım sen diye diye İstesem de bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki *** Sevmek öyle güçlü ki Benim gücüm yetmiyor Gönlüm sanki delirmiş İhtirası bitmiyor *** Sev diyemem ki Gel diyemem ki Elim kolum bağlanmış Çöz diyemem ki *** Yıllardır yaşadım sen diye diye İstesem bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki Öldüremem ki