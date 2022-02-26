Bağrımda Bir Ateş Var Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bağrımda Bir Ateş Var
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Bağrımda bir ateş var, ne bileceksin
Ölsem de ne duyacak ne göreceksin
Hep seninle yaşadı öldü deseler
Aşkından öldüğümü bilmeyeceksin, bilmeyeceksin
Belki biraz üzülüp kim diyeceksin
Belki biraz üzülüp kim diyeceksin
***
Sevmek öyle güçlü ki
Benim gücüm yetmiyor
Gönlüm sanki delirmiş
İhtirası bitmiyor
***
Sev diyemem ki
Gel diyemem ki
Elim kolum bağlanmış
Çöz diyemem ki
***
Yıllardır yaşadım sen diye diye
İstesem de bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki
***
Sevmek öyle güçlü ki
Benim gücüm yetmiyor
Gönlüm sanki delirmiş
İhtirası bitmiyor
***
Sev diyemem ki
Gel diyemem ki
Elim kolum bağlanmış
Çöz diyemem ki
***
Yıllardır yaşadım sen diye diye
İstesem bu aşkı öldüremem ki, öldüremem ki
Öldüremem ki