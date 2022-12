Orhan Gencebay

Ben susuz bir çiçek, sen bahçevansın Gönül susuzluğa nasıl dayansın? Üzme beni, kırma beni Aşk susuz bi' oyun, yorma beni *** Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Yağmur gibi gözyaşlarım Benden öte duygularım aman of, of *** Al bir demet güneş çiçek gibi olsun Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun? Kahrolursun *** İstersen rastlarsın bana her yerde Bul beni girmeden şu başım derde Öyle zor ki, öyle dert ki Sen başka ben başka ayrı yerde *** Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim Yağmur gibi gözyaşlarım Benden öte duygularım aman of, of *** Al bir demet güneş çiçek gibi olsun Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun? Kahrolursun