Bahçevan Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Bahçevan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Bahçevan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bahçevan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ben susuz bir çiçek, sen bahçevansın
Gönül susuzluğa nasıl dayansın?
Üzme beni, kırma beni
Aşk susuz bi' oyun, yorma beni
***
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Yağmur gibi gözyaşlarım
Benden öte duygularım aman of, of
***
Al bir demet güneş çiçek gibi olsun
Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun
Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun?
Kahrolursun
***
İstersen rastlarsın bana her yerde
Bul beni girmeden şu başım derde
Öyle zor ki, öyle dert ki
Sen başka ben başka ayrı yerde
***
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Seni sabrıma taş, dertlerime baş ettim
Yağmur gibi gözyaşlarım
Benden öte duygularım aman of, of
***
Al bir demet güneş çiçek gibi olsun
Dök denizleri bana aşkım şifa bulsun
Susuz bir çiçekte hayat mı bulursun?
Kahrolursun