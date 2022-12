Orhan Gencebay

Bensiz, bensiz Sevme bensiz, sevilme bensiz Gülme bensiz, ağlama bensiz *** Sensiz, sensiz Allah'ım almasın bu canımı sensiz, sensiz Seni çok seviyorum, sevmeni istiyorum Yaşayamam ki sensiz *** Yağmurlar, rüzgarlar Benim gözyaşlarım senin nefesindir Bir toz gibi savrulsam önünde, oh Akıp gitsem göz yaşlarımın selinde rahmetindir, oh *** Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum Bulunamam ki sensiz *** Dertsiz, dertsiz Hangi insan yaşamış dertsiz? Hangi sevda çekilmiş dertsiz? *** Sessiz, sessiz Dökülen öyle yaşlar var ki bedelsiz, yersiz Benim sevdiğim sensin, dertlerime bedelsin Düşünemez mi ki sensiz? *** Varlıkta, yoklukta Zamansız, mekansız sen her yerdesin Sevgindendir zerre-i yaşamak bile Ölümsüz olmak için yeter bana hep benimlesin, oh *** Ben sensiz yarım, yarım, yarım kalırım Ben sensiz dilim, dilim, dilim olurum Ben sensiz eninde sonunda kaybolurum Yaşayamam ki sensiz