Orhan Gencebay

Sensizdim kendime bir iş aradım, Baştan savıp asabımı bozdular. Hatırşinas dostlarıma uğradım, Sağ olsunlar müdür beye yazdılar. *** Müdür bey gerçekten yufka yürekmiş, İşim inşaatta kazma kürekmiş, Bir sağlık raporu almam gerekmiş, Tam teşekkül hastaneye yazdılar. *** Yağışlı gözümün hazan çağı da, Olur olmaz yerde başlar ağıda, Sinir servisine giden kağıda, Aklından zoru var diye yazdılar. *** Bir saat anlattım tek bir buseni, Doktorlar efsane sandılar seni, *** Belki de alaya aldılar beni, Belki palavracı diye kızdılar. *** Bir ara sensizlik krizim tuttu, Bilmem ki o anda ne olup bitti. Hekimler heyeti havale etti, Acil vaka Bakırköy'e yazdılar. *** Bu çağda bu sevda abes dediler, Cezası çelikten kafes dediler, Ben kime ne yaptım ne istediler, Bana bu çukuru niye kazdılar. *** Burda ne sen varsın, ne de bir iş var, Üç adım voltalık gidiş geliş var. En ayıp sözlerle kaplı dört duvar, Bunca küfrü kime ,niye yazdılar. *** Açmak için zahmet etme zarf açık, Hala bana sevgin varsa birazcık, Mektubumu alır almaz yola çık, Gözyaşlarım bir acayip azdılar.