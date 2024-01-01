Başa Gelen Çekilirmiş Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Başa Gelen Çekilirmiş
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Başa gelen çekilirmiş çekemem diyemem
Yar eliyle zehir verse içemem diyemem
Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah
Yeminim var senden başka sevemem, sevemem
Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah
Yeminim var senden başka sevemem, sevemem
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab
Aşktan anlamayan aşka gülüp geçermiş
Aşık olan gece gündüz dertten içermiş
Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah
Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş
Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah
Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab
Her gün ayrı bir dert
Her gün bir ızdırap
Kurtar beni bu çileden
Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab
Sevgili ya Rab