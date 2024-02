Orhan Gencebay

Başa gelen çekilirmiş çekemem diyemem Yar eliyle zehir verse içemem diyemem Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah Yeminim var senden başka sevemem, sevemem Ben aşkımı sende buldum, sana inandım, ah Yeminim var senden başka sevemem, sevemem Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab Aşktan anlamayan aşka gülüp geçermiş Aşık olan gece gündüz dertten içermiş Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne, ah Böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab Her gün ayrı bir dert Her gün bir ızdırap Kurtar beni bu çileden Sevgili ya Rab, sevgili ya Rab Sevgili ya Rab