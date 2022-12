Orhan Gencebay

Yazıklar olsun, yazıklar olsun Kaderin böylesine, yazıklar olsun Her şey karanlık, nerde insanlık Kula kulluk edene yazıklar olsun. *** Batsın bu dünya, bitsin bu rüya Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül, benim mi olsun. *** Ben ne yaptım, kader sana Mahkum etti, beni bana Her nefeste, bin sitem var Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana. *** Şaşıran sen mi yoksa benmiyim bilemedim Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım Of... of... of... of... of... of.of.of... *** Ben mi yarattım, ben mi yarattım Derdi ızdırabı, ben mi yarattım Günah zevk olmuşsa, vefa yorulmuşsa Düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım. *** Batsın bu dünya, bitsin bu rüya Aşksız geçen ömrüme, yazıklar olsun Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül, benim mi olsun. *** Ben ne yaptım, kader sana Mahkum etti, beni bana Her nefeste, bin sitem var Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana. *** Şaşıran sen mi yoksa benmiyim bilemedim Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım Of... of... of... of... of... of.of.of...