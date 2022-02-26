Bedensiz Aşk Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Bedensiz Aşk
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Hay Hu Hay Hu
Yaradan'a kurban
Hü Hay Hakk Hü
***
Aşkın zirvesine varmak istersen
Bedensiz sevgiyi kavraman lazım
O eşsiz duyguyla yanmak istersen
Bir kıvılcım yeter, inanman lazım
***
Ezberle yaşarsan kavrayamazsın
Cahili kâmilden dostum ayıramazsın
Gönülden bakmazsan tat alamazsın
Aşksız yaşanılmaz dostum, yaşaman lazım
***
Hü
Yaradan'a kurban
Hu Hay Hakk Hü
***
Karanlık renksizdir, rengini arar
Işıksa saf aşktır, rengârenk yanar
Renksiz bir gönülde sevgi ne arar?
Acele bir renge bürünmen lazım
***
Asıl adım insan, sanma her şeyim
En zordan daha zor dostum, kıldan inceyim
Gencebay dedi ki "Hiçten zerreyim."
Hakk'a aşksız varılmaz, Hakk'a aşk lazım
***
Gencebay söyledi "Hiçten zerreyim."
Yolumuz Hâk yoludur ey dost, bize Hak lazım
Hü
Hay Hakk