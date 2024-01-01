Ben Doğarken Ölmüşüm Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Ben Doğarken Ölmüşüm
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Dostta vefa, hayır yok
Felek dersen insafsız
Gelen vurmuş giden vurmuş
Sabır dersen faydasız
Ne sevgide ne aşkta
Ne hayatta gülmüşüm
Izdırabım doğuştan
Ben doğarken ölmüşüm
Bu dünyada rahat yok
Ölüm belki kurtuluş
Al canımı yarabbim
Bitsin artık kahroluş
Bir duaydın dilimde
Tek ümittin ömrümde
Kader vurdu, felek aldı
Aşkın kaldı gönlümde
Gönlüm ıssız bir yolda
Sürüklenip yürüyor
Almış dünya derdini
Son ümide gidiyor
Bu dünyada rahat yok
Ölüm belki kurtuluş
Ey sevgilim nerdesin
Bitsin artık kahroluş