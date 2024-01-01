Orhan Gencebay

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Ne oldu bana bilemem, kendimi unuttum
Ne oldu bana bilemem, kendimi unuttum
Ben eski hâlimle daha mesuttum
Ben eski hâlimle daha mesuttum
Güvenmiştim talihime, ne umdum ne buldum
Güvenmiştim talihime, ne umdum ne buldum
Bıktım artık, bıktım artık, ben bu aşktan yoruldum
Bıktım artık, bıktım artık, ben bu aşktan yoruldum
Ah, bu aşktan artık yoruldum
Bir kırık kalbim vardı, onu da sana verdim
Bir kırık kalbim vardı, onu da sana verdim
Sev dedim, sev dedim, öldür demedim
Sev dedim, sev dedim, öldür demedim
Kopacak bekliyorum talihin kördüğümü
Kopacak bekliyorum talihin kördüğümü
Seni sevdim seveli görmedim güldüğümü
Seni sevdim seveli görmedim güldüğümü
Ah, ver artık bana gönlümü
Ah, ver artık bana gönlümü
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-
Asla
Asla
Asla, asla
Geri dönemem artık
Seni sevemem artık
***
Unuttun mu ıstırapla geçen yılları?
Lanetlenen bu kaderi ikimiz yazdık
Mutluluğa giden yolun kapılarını
Öfke ile, inat ile bizler kapattık
Mutluluğa giden yolun kapılarını
Öfke ile, inat ile bizler kapattık
***
Dönmek ne demek, kaybolan emek
Mümkün mü artık sevilip sevmek
Dönmek demek kaybolan emek
Anlamsız artık sevilip sevmek
***
Asla
Asla
Asla, asla
Geri dönemem artık
Seni sevemem artık
***
Bundan sonra adını hiç anmayacağım
Her gülüşte seni buldum sanmayacağım
Öyle zor ki bir düzeni yeniden kurmak
Ben bir defa yandım, tekrar yanmayacağım
Öyle zor ki alışılan düzeni bozmak
Ben bir defa kandım tekrar kanmayacağım
***
Dönmek ne demek, yaşarken ölmek
Mümkün mü artık sevilip sevmek
Dönmek demek kaybolan emek
Anlamsız artık sevilip sevmek
***
Asla
Asla
Asla, asla
Geri dönemem artık
Seni sevemem artık
-
Bir ışık var gözlerimde
Bir davet var sözlerinde
Bir ümit var gözlerinde
Bir davet var sözlerinde
Beni deli ediyor, beni deli ediyor
***
Bir içim su gibisin
Biricik sevdiğimsin
İçmek istiyorum
Kana kana sevgini
Paylaşmak istiyorum
Derdini ve kederini
Seni seni seni seni
Sevdim seni
***
Bir içim su gibisin
Ölürsem sebebimsin
***
Bırak kalsın elin elimde
Bırak kalsın gözün gözümde
Seyredip de mutlu olayım
Güzel yüzünde, güzel yüzünde
***
Tanrım korusun beni
Tanrım korusun beni
Bir içim su gibisin
Ölürsem sebebimsin
***
Hasretleri yaşayalım
Avuç avuç toplayalım
Hasretleri yaşayalım
Avuç avuç toplayalım
İçimden geliyor
Gönülden geliyor
***
Bir içim su gibisin
Biricik sevdiğimsin
Bilmek istiyorum
Söylemediklerini
Yaşamak istiyorum
Sevda dediklerini
Seni seni seni seni
Sevdim seni
***
Bir içim su gibisin
Ömrümün neşesisin
***
Bırak kalsın elin elimde
Bırak kalsın gözün gözümde
Seyredip de mutlu olayım
Güzel yüzünde, senin yüzünde
***
Tanrım korusun beni
Tanrım korusun beni
Bir içim su gibisin
Ölürsem sebebimsin
-
Emrin olur güzelim
Boynum sana kıldan ince
Emrin olur güzelim
Boynum sana kıldan ince
***
Ben gönlüne sığarım
Emret sen isteyince
Ben gönlüne sığarım
Emret sen gir deyince
***
Emrin olur
***
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
***
Ölürüm ölürüm, dayanamam
Sen beni terk edince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sen sevince, sevince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sevince, sevilince
Emrin olur
***
Çok zengin bir gönlüm var
Ümitlerim, sevdam var
Çok zengin bir gönlüm var
Ümitlerim, sevdam var
***
Dile benden ne dilersen
Emrin olur arzular
Dile benden ne dilersen
Emrindir her arzular
***
Emrin olur
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
Sonum olur
Kollarında başkasını görünce
***
Ölürüm ölürüm, dayanamam
Sen beni terk edince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sen sevince, sevince
Yaşarım yaşarım, hayat güzel
Sevince, sevilince
Emrin olur
-
Küçüksün yavrum, bilmezsin yavrum
Dünyanın bin türlü hâli var
Büyürsün bir gün, görürsün o gün
Nefretin sevgiden farkı var
Tanırsın sen de, kanarsın sen de
Gerçeğin yalandan farkı var
Acımak denen duyguyu düşün
Meleğin şeytandan farkı var
Hakkındır sevmek, hakkındır gülmek
Neşenin hüzünden farkı var
Mutluluk ile mutsuzluk kardeş
Kerdeşin kardeşten farkı var
İnsanız işte, aynıyız deriz
İnsanın insandan farkı var
Gönülden kopan, gözlerden akan
Damlanın damladan farkı var yavrum
Sanma ki yanlış doğdun
Boşa geldin şu dünyaya
Sebepsiz bir şey olmaz, başlarsın anlamaya
Bir gün başlarsın soru sormaya yavrum
Sanma ki insanlar hiç mutlu olmaz
Şunu bil ki mutluluğa ölçü bulunmaz
Ümidin ümitten, anlamın anlamdan
Yaşamın yaşamdan farkı var yavrum, farkı var
-
Bilmem ki bilemem ki sonumuz ne olacak
Belki de bir mucize bize de rastlayacak
Her derdin bir çaresi var elbet biliyorum
Bir gün bulurum diye sabırla bekliyorum
***
Ne olacaksa olsun bizim halimiz
Biz böyle kadere layık değiliz
Ne olacaksa olsun bizim halimiz
Biz böyle kadere layık değiliz
***
Her gün türlü çileyle acıyla yaşıyorum
Bunca yıldır nasıl da yaşadım şaşıyorum
Atarım desem atamam bende can taşıyorum
Her gün bu nakarata ah yeniden başlıyorum
***
Ne olacaksa olsun bizim halimiz
Biz böyle kadere layık değiliz
Ne olacaksa olsun bizim halimiz
Biz böyle kadere layık değiliz
-
Sevme gönlüm sevme, sevme yanarsın
Bir çift yeşil göze, sen de kanarsın
Sevme gönlüm sevme, sevme yanarsın
Bir büyülü göze, sen de kanarsın
Eğer bir kötüye köle olmuşsan
Ah çekerek bu günleri sen çok arasın
Eğer bir zalimin kulu olmuşsan
Ah çekerek bu günlere bakar ağlarsın
Olur mu böyle, olur mu böyle
Diye geçti hep yıllar
İnsan mı böyle, hayat mı böyle
Sonunda hüsran var dertler var
Olmaz ki böyle, olmaz ki böyle
Diye geçti hep yıllar
İnsan mı böyle, hayat mı böyle
Sonunda hüsran var dertler var
Kırma gönlüm kırma, hep kırılsan da
Her yerinden parça parça olsan da
Kırma gönlüm kırma, hep kırılsan da
Her yerinden göz göz yaralansan da
Affet diyen sözü, bir demet çiçeği
Çevirme geriye sakın nacar kalsan da
Affet diyen sözü, bir demet çiçeği
Çevirme geriye sakın nacar kalsan da
Olur mu böyle, olur mu böyle
Diye geçti hep yıllar
Hayat mı böyle, insan mı böyle
Sonunda hüsran var dertler var
Olur mu böyle, olmaz ki böyle
Diye geçti hep yıllar
Hayat mı böyle, insan mı böyle
Sonunda hüsran var dertler var
-
Bundan böyle hasretini
Bundan böyle nefretini
Artık iyi niyetini
Al da götür
Bundan böyle hasretini
Bundan böyle nefretini
Artık iyi niyetini
Al da götür
Solan ilk aşk busesini
Sevilmenin hevesini
Aşkın biten neşesini
Al da götür sevgilim
Al da götür
Hasret ektiğim ümitler
Soldular birer birer
Sensiz de hayat güzel
Var git tekrâr doğ da gel
Var git tekrâr doğ da gel sevgilim
Aramızda olanları
Al verdiğin anıları
Kapattım ben kapıları
Bil de götür
Aramızda olanları
Al verdiğin anıları
Kapattım ben kapıları
Bil de götür
Değmezmişsin üzülmeye
Kahrederek düşünmeye
Yalan karıştı sevgiye
Al da götür bu aşkını
Al da götür
Hasret ektiğim ümitler
Soldular birer birer
Sensiz de hayat güzel
Var git tekrâr doğ da gel
Var git tekrâr doğ da gel sevgilim
-
Aklıma gelmeyenler başıma geldi şimdi
"Bu aşk yürümez", diye baştan ne dedimdi
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
***
Gördün mü yaptığını, yalnız kaldığını
Pişmiş aşa soğuk soğuk nasıl da kattığını
Aşkına, kahrına, derdine tövbe
Aşkına da kahrına da derdine de tövbe
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
***
Ne verdin, ne istersin koparıp da gönlünden?
Gönül alışverişi insanı insan eden
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
***
Şu dünyayı seninle yaşamak da güzeldir
Aynı havayı, suyu paylaşmak da yeterdir
Aşkına, derdine, kahrına tövbe
Aşkına da derdine de kahrına da tövbe
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
(Tövbe) Bir daha mı? (Tövbe)
-
İdam mahkumunun söz hakkı vardır
Bari son arzumu sor da öyle git
Arının çiçekte göz hakkı vardır
Bir buse içimi dur da öyle git
***
Madem gidiyorsun bura son durak
Ne adres, ne mektup, ne resim bırak
Kendinden bir parça, bir cisim bırak
Saçından bir kaç tel ver de öyle git
***
Ardımdan bir damla yaş dökeceksen
Adımı andıkça ah çekeceksen
Kabrime bir gonca gül dikeceksen
Ne olur yaşatma vur da öyle git
***
Hem yıllarca oyna gönül sahnemde
Hem perdeyi kapat en mutlu demde
Sitem oklarına hedef sinemde
Açtığın yarayı sar da öyle git
***
Pişmanlık duyar da, dönersen geri
Gel de gör aşkından kalan eseri
Seyret ateşinin düştüğü yeri
Hasretin zulmünü gör de öyle git