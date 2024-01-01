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7/24 Dinle Emrin Olur

Emrin Olur Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Emrin Olur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Emrin Olur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Emrin Olur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Emrin Olur

  • Ben Eski Halimle

  • Allahın Emriyle

  • Asla

  • Bir İçim Su Gibisin

  • Emrin Olur

  • Farkı Var

  • Ne Olacaksa Olsun

  • Sevme Gönlüm

  • Tekrar Doğda Gel

  • Tövbe

  • Vurda Öyle Git

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