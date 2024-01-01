Yeni Şarkı Sözleri
Orhan Gencebay Yeni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Yeni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben kendim bir alemim
Şu alemin içinde
Ben kendim bir alemim
Şu alemin içinde
***
Ben kendime belayım
En şahane biçimde
Ben kendime belayım
En şahane biçimde
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
***
Hercai bir duygunun
Meftunuyum ben yine
Hercai bir duygunun
Meftunuyum ben yine
***
Kıyma bana güzelim
Düşmüşüm ellerine
Kıyma bana güzelim
Düşmüşüm ellerine
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
***
Ne bülbüle hacet var
Ne de gonca güllere
Ben sevmeye aşığım
İstediğin biçimde
-
Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük
-
Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim
İçine aşk yazılmış sözlerin üstünü çizdim
Dokunur her sarı sayfa
O benim olmadı asla
Anlamadan yazılmış bir roman oldu sevda
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
***
Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim
İçine adı yazılmış sözlerin altını çizdim
Dokunur her sarı sayfa
O beni bilmedi asla
Anlamadan okunmuş bir roman oldu sevda
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
-
-
-
Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük
***
Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük