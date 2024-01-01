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Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans)
Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans) Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Alaturka Duayenler (2008 Canlı Performans)
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Ben Toprağın Sinesinde İnsan Denilen Bir Canım,
Hem Düşünür Hem Severim Budur Taştan Farklı Yanım.
Her Maddenin Zerresini Bedenimde Taşıyorsam,
Ben Ne Bir Taş Ne Bir Ağaç, İnsanlığımla İnsanım.
***
Ben Topraktan Bir Canım Senin Gibi
Çiğnesen Ne Fark Eder Yolun Gibi
Dil Söylemiş, Kalp Kırılmış. Ha Bir Eksik Ha Bir Fazla
Ne Fark Eder Derdim Gibi,
Ben Seni Her Halin ile Seviyorum
Toprak Gibi
***
Benim Aşkta Tek Dileğim,
Benim Cefada Örneğim.
Ağlatmayı Hüner Bilen,
Benim Vefasız Sevgilim.
***
Affetme Beni Sensiz Gülersem
Affetme Senden Bir şey Gizlersem
Aşkın Ecel Olsa Bile
Affetme Senden Sonra Can Verirsem
***
İstemem Sensiz Olan Kaderi
Ver Bana Sana Gelen Dertleri
Olsa Bundan Daha Beteri
Affetme Sana Şikayet Edersem
***
Benim Aşkta Tek Dileğim
Benim Cefada Örneğim
Ağlatmayı Hüner Bilen
Benim Vefasız Sevgilim
***
Bahtımdaki Yalnızlık Seni Bana Getirdi
Bahtımdaki Acılar Seni Bana Getirdi
Aşkın İle Bütün Dertler Anlamını Yitirdi
***
Razıyım Senden Gelen Her şeye
Razıyım Aşkın İle Ölmeye
Senle Geçen Bir Günümü
Değişmem Senden sonra Can Vermeye
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Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
***
Gece gündüz dolaştım
Aşkınla sarhoş
Aşkınla sarhoş
***
Gece gündüz dolaştım
Aşkınla sarhoş
Aşkınla sarhoş
***
Neşeli olan yuvam
Şimdi artık, şimdi artık, şimdi artık kaldı boş
***
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
***
Kader böyle imiş
Ne söylesem, ne söylesem
Ne söylesem boş
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sevmek acı bir arzu derler sevilmiyor sevenler
Ağlayan şu gözlerim ne güldü ne de gülecekler
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