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7/24 Dinle Orhan Gencebay Klasikleri-1 (Sizin Seçtikleriniz)

Orhan Gencebay Klasikleri-1 (Sizin Seçtikleriniz) Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Orhan Gencebay Klasikleri-1 (Sizin Seçtikleriniz) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Orhan Gencebay Klasikleri-1 (Sizin Seçtikleriniz) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Orhan Gencebay Klasikleri-1 (Sizin Seçtikleriniz) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Orhan Gencebay Klasikleri-1 (Sizin Seçtikleriniz)

  • Beni Biraz Anlasaydın

  • Batsın Bu Dünya (Yeni)

  • Hatasız Kul Olmaz (Yeni)

  • Bir Teselli Ver (Yeni)

  • Yarabbim (Yeni)

  • Meyhaneci (Musalla Taşı) (Yeni)

  • Kır Gönlünün Zincirini (Yeni)

  • Ümit Şarkısı

  • Bunca Yıl Habersiz (Yeni)

  • Beni Böyle Sev (Yeni)

  • Kaderimin Oyunu (Yeni)

  • Dertler Benim Olsun (Yeni)

  • Yorgun Gözler(Yeni)

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