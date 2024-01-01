Orhan Gencebay

-
Beni biraz anlasaydın darılmazdık
Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık
Belki sevmek yetersiz
Belki bu aşk kadersiz
Bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık
Anlasaydık belki de ağlamazdık
***
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk talihsiz
Düşünceler ümitsiz
Kelimeler yetersiz
Talihsiz bu aşk talihsiz
***
Hani mâzi bağlıyordu
Anılar hep ağlıyordu
Hani gönlün seviyordu
***
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
***
Böyle mi tanıdın
Böyle mi anladın
Yıllardan beri beni
Kolay mı ayrılık
***
Unutmak veda etmek
Terk etmek seni
Ömrünce ızdırap
Ömrünce bin çile
***
Çekmek istemiyorsan
Son bir defa daha
Dinleyip de öyle git
Sevdiğim beni
***
Hala seni seviyorum
Mutluluğum diyorum
Ayrılık zor biliyorum
***
Beni biraz anlasaydın
Darılmazdık
Bana biraz katlansaydın
Ayrılmazdık
-
-
Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni
Dermansız dert olmaz, dermana sal beni
Kaybettim kendimi, ne olur bul beni
Yoruldum halim yok, sen gel de al beni.
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
***
Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni
Uzaktan olsa da, razıyım sev beni
Razıyım sev beni...
***
Ümitsiz yaşanmaz, sevmemek elde mi
Can demek, sen demek, gel de gör bendemi
Sözümde sitem var, kalpte mi dilde mi
Tez elden haber ver, o gönlün elde mi
***
Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni
Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni
Sev beni...
-
Bir teselli ver, bir teselli ver
Yarattığın mecnuna bir teselli ver
***
Sevenin halinden sevenler anlar
Gel gör şu halimi bir teselli ver
Aramızda başka biri var ise
Tertemiz aşkımı bana geri ver
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
***
Bana ne gerek, bana ne gerek
Senin aşkından başka bana ne gerek
***
Aşkın zehir olsa yine içerim
Yolun ecel olsa korkmam geçerim
Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile
Dünyanın kahrına gülüp geçerim
***
Ben zaten her acının tiryakisi olmuşum
Ömür boyu bitmeyen derdimle yorulmuşum
Gülemem, sevgilim, ben sensiz aaah
Yaşayamam, yaşayamam
-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen gönülsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
***
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak
İnan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
***
Bazı duygular var ki
Kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
-
Bir gün içki dolu vücudum
Musalla taşına konursa
Sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi
Namazım kılınır da
Merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa
Tek suçu aşka inanmaktı
İyi biliriz dersin değil mi?
***
Dertliyim derdim dünyadan büyük
Meyhane evim sarhoşlar dert arkadaşım
Elimde sigaram dumanı da bir başka yük
Anam da babam da sensin şarap
Meyhaneci bir tek sırdaşım
***
Geçti artık değil mi bizim bizim
Neşemiz her şeyimiz
Hayat ıstırap felek kahpe kahpe değil mi?
Her yudumda damla damla artan kederimiz
Gün gelir de meyhaneyi mezar yapar değil mi?
-
İşte sevgi işte aşk
Dilediğince al senin olsun
İşte sevgi işte aşk
Dilediğince al senin olsun
***
Kır gönlünün zincirini
Neşe mutluluk sar senin olsun
Kır gönlünün zincirlerini
Neşe mutluluklar senin olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Her günde bir müjdenin
Gizliliği var bulmasını bil
Her günde bir mutluluk
Müjdesi vardır bulmasını bil
***
Sen yeter ki kıymet verip
Seni seveni sevmesini bil
Sen yeter ki kaybetmeden
Seni seveni sevmesini bil
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
***
Senin benim olsun, bizim olsun
Unut acıları dünün olsun
Gün bugündür bugün
Ne dün ne yarın
Sev gönülden bu hayat
Sev bizim olsun
-
Gözümde uyku var bu ne yorgunluk
Sevilmek olmazsa sevmek mutsuzluk
Hasretim aşkına susuz çöl gibi
Gitmiyor gönlümde sana susuzluk
***
Kuruyan dudaklar seni heceler
Geçmiyor aşk dolu sensiz geceler
Yalnızlık bahtımın dinmez yarası
Seversen bitecek bu işkenceler
***
Bu şarkım gönlümün hasret şarkısı
Ümitsiz aşkımın ümit şarkısı
Bir değil yüz değil bin yıl geçse de
Alamaz gönlümü senden başkası
***
Kuruyan dudaklar seni heceler
Geçmiyor gündüzler sensiz geceler
Yalnızlık bahtımın dinmez yarası
Seversen bitecek bu işkenceler
-
Bunca yıl habersiz
Yaşadım seninle
Bugün de dün gibi
Dertlerimi dinle
Yaşamak sen demek
Ölmek de seninle
Bugün de dertlere
Ortak ol benimle
Hepimiz Tanrı'dan
Bir parça değil miyiz?
Hepimiz o eşsiz
Duygunun esiriyiz
İşte ben hep böyle
Geceleri beklerim
Yıllardır seninle
Aşkımda birleşirim
Gayesiz yaşanmaz
Ben ise yaşıyorum
Ümitsiz olsa da
Seni çok seviyorum
Mutluluk sen demek
Sevmektir, biliyorum
Ben böyle mutluyum
Sana da diliyorum
Hepimiz Tanrı'dan
Bir parça değil miyiz?
Hepimiz o eşsiz
Duygunun esiriyiz
İşte ben hep böyle
Geceleri beklerim
Bu sessiz dünyamda
Seninle birleşirim
Ölmek de seninle
Kalmak da seninle
Mutluluk seninle
Hep seninle
-
Beni böyle sev seveceksen
Olduğum gibi göreceksen
Beni böyle sev seveceksen
Olduğum gibi göreceksen
***
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
***
Sen dert nedir ne bilirsin
Sen gönlümde Kabe sen meleksin
Sen her şeysin
Sen ümitlerimin tek kaynağı
Sen aşkın bence ta kendisisin, kendisisin
***
Sevme diyemem sev de diyemem
Sen de dertli ol diyemem
Sevme diyemem sev de diyemem
Sen de dertli ol diyemem
***
Beni böyle sev seveceksen
Kalbim senin gir gireceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
***
Görmedin mi gözlerimde
Bir mahkumun en son arzusunu hasretini
Görmedin mi gözlerimde
Seni çılgın gibi sevdiğimi, sevdiğimi
***
İster sevgi ol istersen kin
İsterdim benim ol benim
İster sevgi ol istersen kin
İsterdim benim ol benim
***
Beni böyle sev seveceksen
Olduğum gibi göreceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
-
Ne sevenim var ne soranım var
Öyle yalnızım ki
Çilesiz günüm yok dert ararsan çok
Öyle dertliyim ki
***
Bana kaderimin bir oyunumu bu
Aldı sevdiğimi verdi zulümu
Dünyaya doymadan geçip gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah
Bu yalnızlık bu dertler
***
Bekleyeceğim, bekleyeceğim
Geri dönmese bile
Alıştım kaderin zulmüne artık
Bana gülmese bile
***
Geri dönmez artık giden sevgililer
Her ümit ufkunda ağlıyor gözler
Bitmeyen çilenin derdin sarhoşuyum
Kahredip geçiyor en güzel günler
***
Bıktım artık yaşamaktan
Çekmekle biter mi bu hayat yolu ah ah
Bu yalnızlık bu dertler
-
Demedim mi yıkmak kolay
Yapmak zor demedim mi
Demedim mi gönül bir dağ
Çıkmak zor demedim mi
***
Acıları biz yarattık demedim mi
Kolayları zor eyledik demedim mi
***
Hani bizdik merkezi
Koskoca şu dünyanın
Basalım mı üstüne
Bu kadar hatıranın
***
Demedim mi bize zarar
Bizden gelir demedim mi
Demedim mi benden gizli
Bir şey yapma demedim mi
***
Yıldız gibi kayma gökten ayrılma
Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma
***
Demedim mi döneceksin
Yine bana demedim mi
Seni ancak ben anlarım
Ben bilirim demedim mi
***
Demedim mi bize zarar
Bizden gelir demedim mi
Demedim mi benden gizli
Bir şey yapma demedim mi
***
Yıldız gibi kayma gökten kaybolma
Yağmur yağmur yağma gözden ayrılma
-
Beklerim şu bahtım gülecek diye
Beklerim bahtımı gülecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
Beklerim sevgilim bir gün dönecek diye
***
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Şu yorgun gözlerim seni görmeden
Korkarım kalbimden sanki duracak diye
Korkuyorum kalbimden duracak diye
***
Hata benim, günah benim, affet sevgilim
Dön gel artık kapanmadan yorgun gözlerim
***
Söylesene şimdi nerelerdesin
Söylesene şimdi nerelerdesin
Belki her gün başka gönüllerdesin
Öyle yalnızım ki ne çok özledim
Ne kadar uzakta olsan yine bendesin