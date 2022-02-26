Hayatıma Dokunan Şarkılar Şarkı Sözleri
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Orhan Gencebay
Hayatıma Dokunan Şarkılar
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Beni böyle sev seveceksen
Olduğum gibi göreceksen
Beni böyle sev seveceksen
Olduğum gibi göreceksen
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Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
***
Sen dert nedir ne bilirsin
Sen gönlümde Kabe sen meleksin
Sen her şeysin
Sen ümitlerimin tek kaynağı
Sen aşkın bence ta kendisisin, kendisisin
***
Sevme diyemem sev de diyemem
Sen de dertli ol diyemem
Sevme diyemem sev de diyemem
Sen de dertli ol diyemem
***
Beni böyle sev seveceksen
Kalbim senin gir gireceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
***
Görmedin mi gözlerimde
Bir mahkumun en son arzusunu hasretini
Görmedin mi gözlerimde
Seni çılgın gibi sevdiğimi, sevdiğimi
***
İster sevgi ol istersen kin
İsterdim benim ol benim
İster sevgi ol istersen kin
İsterdim benim ol benim
***
Beni böyle sev seveceksen
Olduğum gibi göreceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
Girme ömrüme girme gönlüme
Ne dertliymiş bu diyeceksen
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