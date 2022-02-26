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7/24 Dinle Hayatıma Dokunan Şarkılar

Hayatıma Dokunan Şarkılar Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Hayatıma Dokunan Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Hayatıma Dokunan Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayatıma Dokunan Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Hayatıma Dokunan Şarkılar

  • Beni Böyle Sev

  • Beni Böyle Sev

  • Bir Kulunu Çok Sevdim

  • Hor Görme

  • Kaderimin Oyunu

  • Mutlu Ol Yeter

  • Sus

  • Yalan

  • Yalnızım Dostlarım

  • Yorgun Gözler

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