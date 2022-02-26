Orhan Gencebay

Beni böyle sev seveceksen Olduğum gibi göreceksen Beni böyle sev seveceksen Olduğum gibi göreceksen *** Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen *** Sen dert nedir ne bilirsin Sen gönlümde Kabe sen meleksin Sen her şeysin Sen ümitlerimin tek kaynağı Sen aşkın bence ta kendisisin, kendisisin *** Sevme diyemem sev de diyemem Sen de dertli ol diyemem Sevme diyemem sev de diyemem Sen de dertli ol diyemem *** Beni böyle sev seveceksen Kalbim senin gir gireceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen *** Görmedin mi gözlerimde Bir mahkumun en son arzusunu hasretini Görmedin mi gözlerimde Seni çılgın gibi sevdiğimi, sevdiğimi *** İster sevgi ol istersen kin İsterdim benim ol benim İster sevgi ol istersen kin İsterdim benim ol benim *** Beni böyle sev seveceksen Olduğum gibi göreceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen Girme ömrüme girme gönlüme Ne dertliymiş bu diyeceksen