Orhan Gencebay

Benim değil senin değil Bu doğanın bir kanunu Böyle gelmiş böyle gider Budur aşkın oyunu *** Kimi ağlar kimi güler Kimi doğuştan derbeder Böyle gelmiş böyle gider Böyledir aşk kanunu *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Gülme sakın seni kıskanırsam Kızma sakın seni ağlatırsam Gülme sakın seni kıskanırsam Affet beni seni aldatırsam *** Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam *** Bazen acı bazen tatlı Bazen haksız bazen haklı Böyle gelmiş böyle gider Bugün yarından farklı *** Senden uzak gecen bir gün Belki sığmaz bir ömre Anlatılmaz bir duygu bu Gel de anlat gönlüme *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Gülme sakın seni kıskanırsam Kızma sakın seni ağlatırsam Gülme sakın seni kıskanırsam Affet beni seni aldatırsam *** Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam