Orhan Gencebay

Benim Değil Benim değil senin değil Bu doğanın bir kanunu Böyle gelmiş böyle gider Budur aşkın oyunu *** Kimi ağlar kimi güler Kimi doğuştan derbeder Böyle gelmiş böyle gider Böyledir aşk kanunu *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Gülme sakın seni kıskanırsam Kızma sakın seni ağlatırsam Gülme sakın seni kıskanırsam Affet beni seni aldatırsam *** Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam *** Bazen acı bazen tatlı Bazen haksız bazen haklı Böyle gelmiş böyle gider Bugün yarından farklı *** Senden uzak gecen bir gün Belki sığmaz bir ömre Anlatılmaz bir duygu bu Gel de anlat gönlüme *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Bence aşkın kendisi sensin Ömrüm senle senle tükensin Sen hem bensin hem de sensin Her duyguma kadersin *** Gülme sakın seni kıskanırsam Kızma sakın seni ağlatırsam Gülme sakın seni kıskanırsam Affet beni seni aldatırsam *** Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam Anla beni yaşayamam Sensiz kalırsam

Dünya Dönüyor Sen ne dersen de, sen ne dersen de Dünya dönüyor dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar bu günler geçecek, sen ne dersen de *** Yalan değil, yalan değil Seni sevdiğim yalan değil Kahrolduğum yalan değil Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu yalan değil, yalan değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni halime *** Dünya dönüyor dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar bu günler geçecek Sen ne dersen de, sen ne dersen de *** Unutacağım, unutacağım Gözlerinin rengini Acı veren sevgini Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım *** Kader değil, kader değil İçimdeki duygular Kaybettiğim umutlar Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil, kader değil *** Artık kızmıyorum kaderime Bıraktı beni kendime Bahtın açık olsun, yolun açık olsun Bırak beni halime *** Dünya dönüyor dönecek Hayat sensiz de sürecek Bitecek acılar bu günler geçecek Sen ne dersen de, sen ne dersen de

Canın Sağolsun Elimde değil, elimde değil Seni sevmemek benim elimde değil Sevmiyorsan geri ver şu çilekeş gönlümü Yaşamaya alıştım çilelerle her günü Sevmiyorsan geri ver şu çilekeş gönlümü Nasıl olsa dertlerle yaşıyorum her günü Aşkın ecelim olsun Ömrüm bedelin olsun Sevmesen de sevsen de Canın sağ olsun, sağ olsun Aşkın kaderim olsun Yıllar şahidim olsun Sevmesen de sevsen de Senin canın sağ olsun, senin canın sağ olsun Benimle değil, benimle değil Bu can seninle yaşar, benimle değil Vazgeçilmez bir duygu sarmış dört bir yanımı Senden başka kim anlar benim şu feryadımı? Vazgeçilmez bir tutku sarmış dört bir yanımı Senden başka kim duyar şu garip feryadımı? Aşkın ecelim olsun Ömrüm bedelin olsun Sevmesen de sevsen de Canın sağ olsun, sağ olsun Aşkın kaderim olsun Yıllar şahidim olsun Sevmesen de sevsen de Senin canın sağ olsun, senin canın sağ olsun Senin canın sağ olsun

Cennet Gözlüm Of, of aman ey Cennet gözlüm sev beni Yavrum cennetine al beni Cennet gözlüm bul beni Yavrum cennetine al beni Bıktım vefasızlardan aman aman Vefalara sar beni Bıktım günah çekmekten aman aman Sevabına sar beni Ey seni yaratana kurban olayım Yâr sana bakan gözler bir ben olayım Cennet cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban ölümsüzüm Cennet cennet gözlüm Benim doğru sözlüm Kurban olam melek yüzlüm Hayda Of, of aman ey Kimini dert söyletir Yavrum kimini aşk ağlatır Kimini dert söyletir Yavrum kimini aşk ağlatır Bırakma şu feleğe aman aman İnim inim inletir Bırakma şu feleğe aman aman İnim inim inletir Ey seni yaratana kurban olayım Yâr sana bakan gözler bir ben olayım Cennet cennet gözlüm Benim melek yüzlüm Canım kurban ölümsüzüm Cennet cennet gözlüm Benim doğru sözlüm Kurban olam melek yüzlüm Hayda

Diyemedimki Nereden başlasam nasıl söylesem bilemedim ki Bak da sen anla şu garip halimden diyemedim ki *** Bugün öyle dertli, öyle yalnızım ki Çok ihtiyacım var sana Bugün bas bağrına Her halinle gelip, yuva ol bana *** Sen yaşamak kadar, güzelsin sevdiğim, şu feryadımı duysana Hayat yorgunuyum, sevda yorgunuyum, çare ol bana *** Seni seviyorum, belki senden fazla Seni istiyorum, duayla niyazla Seni şu alnıma, yazmayan kaderi Tanımam asla, tanımam asla *** Seviyor musun, sevmiyor musun bilemedim ki Gitme kal yanımda, kansın damarımda, diyemedim ki *** Bir dost arıyorum, bir can arıyorum, her şeyimle güvenecek En kötü günümde, benimle ağlayıp, benimle gülecek Dokunma kalbime, bugün zayıf günüm, istemem böyle görmeni Bir evet demezsen, bu can bu bedenden gitti gidecek *** Seni seviyorum, belki senden fazla Seni istiyorum, duayla niyazla Seni şu alnıma, yazmayan kaderi Tanımam asla, tanımam asla...

Dön Sevdiğim ellerde nazım çekilmez Olur ya usanıp bıkarlarsa dön Sohbetin dinlenmez, kahrın çekilmez çekilmez Olur ya gönlünü yıkarlarsa dön Olur ya gönlünü yıkarlarsa dön *** Yalan sözlerine inandıklarını Riyakar yüzüne aldandıklarını Bir bir terk ederse dost sandıkların aman aman O tatlı canını sıkarlarsa dön O tatlı canını sıkarlarsa dön *** Anlarsın sevdiğim ele düşünce Kıymetimi soysuz ele düşünce Unvanın duyulup dile düşünce düşünce Lakabını dilber takarlarsa dön Lakabını dilber takarlarsa dön *** Eğer savunacak sözün kalmazsa Başka çaren başka çözüm kalmazsa Sokağa çıkacak yüzün kalmazsa aman aman Artık kötü gözle bakarlarsa dön Artık kötü gözle bakarlarsa dön

Kal Sağlıcakla Kader defterimin duran bölümü Sana tutsak etti sefil gönlümü Esaret yerine bil ki ölümü Seçerim sevgilim kal, kal sağlıcakla Benimle bir dünya dar, dar geldi sana Seviyorum demek ağır, ağır geldi sana Kara toprak daha yar geldi bana Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla Kara toprak daha yar geldi bana Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla Verip gidenlerin son nefesini O sessiz ülkenin efsanesini Hayatla ecelin mesafesini Ölçerim sevgilim kal kal sağlıcakla Çektiğim çileler gelmiyor dilime Söylesen nafile ya sağ nafile Senden vazgeçersem sırattan bile Geçerim kal sağlıcakla Senden vazgeçersem sırattan bile Geçerim kal sağlıcakla

Ne Oldu Gülüm Gül de sussun bu sessizlik Aşkta beladır sensizlik Gül de sussun bu sessizlik Aşkta beladır sensizlik Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik Ne oldu gülüm, ne oldu yavrum? Gözlerin yaşla dolmuş ne oldu ömrüm? Al sana kucak, kucak Mutluluklar sıcak, sıcak Ağlama gülüver yavrum Al sana kucak, kucak Mutluluklar sıcak, sıcak Ağlama gülüver yavrum Kalpten kalbe bir yol var ki Senden gelir sana gider Kalpten kalbe bir yol var ki Senden gelir sana gider Şu âlemde seni benden daha fazla Seven göster, seven göster Şu âlemde seni benden daha fazla Seven göster, seven göster Bana ne diyemem, bana ne diyemem Senden gelen dertlere bana ne diyemem Senin derdin benim derdim Başımın üstünde yerin Ağlama gülüver yavrum Al sana kucak, kucak Mutluluklar sıcak, sıcak Ağlama gülüver yavrum

Nerdesin Sevgilim Çektiğim bu matem hasretten değil Aşkının kurbanı olduğumdandır Ömrüme sardığım bu kara bela Tek sana bağlı kaldığımdandır Ömrüme sardığım bu kara bela Bir tek sana bağlı kaldığımdandır Sen olmazsan, ne olur bilir misin gönlümde Ne hayat ne sebep kalır şu koca yeryüzünde Kapıldım bahtım diye vefasız sevgiliye Teslim ettim ellerimle gönlümü sev diye Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor Neredesin sevgilim? Neredesin kaderim? Ben böyle acıya, derde İsyan ederim Kim bilecek sevenin neler çekeceğini Kim bilirdi aşkımızın acı vereceğini Bilemedim sevgilim, hayat bu mu, aşk bu mu Her seven yara almış belki aşkta kanun bu Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor Neredesin sevgilim? Neredesin kaderim? Ben böyle acıya, derde İsyan ederim