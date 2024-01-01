Orhan Gencebay

-
Benim değil senin değil
Bu doğanın bir kanunu
Böyle gelmiş böyle gider
Budur aşkın oyunu
***
Kimi ağlar kimi güler
Kimi doğuştan derbeder
Böyle gelmiş böyle gider
Böyledir aşk kanunu
***
Bence aşkın kendisi sensin
Ömrüm senle senle tükensin
Sen hem bensin hem de sensin
Her duyguma kadersin
***
Bence aşkın kendisi sensin
Ömrüm senle senle tükensin
Sen hem bensin hem de sensin
Her duyguma kadersin
***
Gülme sakın seni kıskanırsam
Kızma sakın seni ağlatırsam
Gülme sakın seni kıskanırsam
Affet beni seni aldatırsam
***
Anla beni yaşayamam
Sensiz kalırsam
Anla beni yaşayamam
Sensiz kalırsam
***
Bazen acı bazen tatlı
Bazen haksız bazen haklı
Böyle gelmiş böyle gider
Bugün yarından farklı
***
Senden uzak gecen bir gün
Belki sığmaz bir ömre
Anlatılmaz bir duygu bu
Gel de anlat gönlüme
***
Bence aşkın kendisi sensin
Ömrüm senle senle tükensin
Sen hem bensin hem de sensin
Her duyguma kadersin
***
Bence aşkın kendisi sensin
Ömrüm senle senle tükensin
Sen hem bensin hem de sensin
Her duyguma kadersin
***
Gülme sakın seni kıskanırsam
Kızma sakın seni ağlatırsam
Gülme sakın seni kıskanırsam
Affet beni seni aldatırsam
***
Anla beni yaşayamam
Sensiz kalırsam
Anla beni yaşayamam
Sensiz kalırsam
-
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek, sen ne dersen de
***
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu yalan değil, yalan değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
***
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
Karar verdim artık senin her şeyini unutacağım
***
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar kader değil, kader değil
***
Artık kızmıyorum kaderime
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun, yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar bu günler geçecek
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
-
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek benim elimde değil
Sevmiyorsan geri ver şu çilekeş gönlümü
Yaşamaya alıştım çilelerle her günü
Sevmiyorsan geri ver şu çilekeş gönlümü
Nasıl olsa dertlerle yaşıyorum her günü
Aşkın ecelim olsun
Ömrüm bedelin olsun
Sevmesen de sevsen de
Canın sağ olsun, sağ olsun
Aşkın kaderim olsun
Yıllar şahidim olsun
Sevmesen de sevsen de
Senin canın sağ olsun, senin canın sağ olsun
Benimle değil, benimle değil
Bu can seninle yaşar, benimle değil
Vazgeçilmez bir duygu sarmış dört bir yanımı
Senden başka kim anlar benim şu feryadımı?
Vazgeçilmez bir tutku sarmış dört bir yanımı
Senden başka kim duyar şu garip feryadımı?
Aşkın ecelim olsun
Ömrüm bedelin olsun
Sevmesen de sevsen de
Canın sağ olsun, sağ olsun
Aşkın kaderim olsun
Yıllar şahidim olsun
Sevmesen de sevsen de
Senin canın sağ olsun, senin canın sağ olsun
Senin canın sağ olsun
-
Of, of aman ey
Cennet gözlüm sev beni
Yavrum cennetine al beni
Cennet gözlüm bul beni
Yavrum cennetine al beni
Bıktım vefasızlardan aman aman
Vefalara sar beni
Bıktım günah çekmekten aman aman
Sevabına sar beni
Ey seni yaratana kurban olayım
Yâr sana bakan gözler bir ben olayım
Cennet cennet gözlüm
Benim melek yüzlüm
Canım kurban ölümsüzüm
Cennet cennet gözlüm
Benim doğru sözlüm
Kurban olam melek yüzlüm
Hayda
Of, of aman ey
Kimini dert söyletir
Yavrum kimini aşk ağlatır
Kimini dert söyletir
Yavrum kimini aşk ağlatır
Bırakma şu feleğe aman aman
İnim inim inletir
Bırakma şu feleğe aman aman
İnim inim inletir
Ey seni yaratana kurban olayım
Yâr sana bakan gözler bir ben olayım
Cennet cennet gözlüm
Benim melek yüzlüm
Canım kurban ölümsüzüm
Cennet cennet gözlüm
Benim doğru sözlüm
Kurban olam melek yüzlüm
Hayda
-
Nereden başlasam nasıl söylesem bilemedim ki
Bak da sen anla şu garip halimden diyemedim ki
***
Bugün öyle dertli, öyle yalnızım ki
Çok ihtiyacım var sana
Bugün bas bağrına
Her halinle gelip, yuva ol bana
***
Sen yaşamak kadar, güzelsin sevdiğim, şu feryadımı duysana
Hayat yorgunuyum, sevda yorgunuyum, çare ol bana
***
Seni seviyorum, belki senden fazla
Seni istiyorum, duayla niyazla
Seni şu alnıma, yazmayan kaderi
Tanımam asla, tanımam asla
***
Seviyor musun, sevmiyor musun bilemedim ki
Gitme kal yanımda, kansın damarımda, diyemedim ki
***
Bir dost arıyorum, bir can arıyorum, her şeyimle güvenecek
En kötü günümde, benimle ağlayıp, benimle gülecek
Dokunma kalbime, bugün zayıf günüm, istemem böyle görmeni
Bir evet demezsen, bu can bu bedenden gitti gidecek
***
Seni seviyorum, belki senden fazla
Seni istiyorum, duayla niyazla
Seni şu alnıma, yazmayan kaderi
Tanımam asla, tanımam asla...
-
Sevdiğim ellerde nazım çekilmez
Olur ya usanıp bıkarlarsa dön
Sohbetin dinlenmez, kahrın çekilmez çekilmez
Olur ya gönlünü yıkarlarsa dön
Olur ya gönlünü yıkarlarsa dön
***
Yalan sözlerine inandıklarını
Riyakar yüzüne aldandıklarını
Bir bir terk ederse dost sandıkların aman aman
O tatlı canını sıkarlarsa dön
O tatlı canını sıkarlarsa dön
***
Anlarsın sevdiğim ele düşünce
Kıymetimi soysuz ele düşünce
Unvanın duyulup dile düşünce düşünce
Lakabını dilber takarlarsa dön
Lakabını dilber takarlarsa dön
***
Eğer savunacak sözün kalmazsa
Başka çaren başka çözüm kalmazsa
Sokağa çıkacak yüzün kalmazsa aman aman
Artık kötü gözle bakarlarsa dön
Artık kötü gözle bakarlarsa dön
-
Kader defterimin duran bölümü
Sana tutsak etti sefil gönlümü
Esaret yerine bil ki ölümü
Seçerim sevgilim kal, kal sağlıcakla
Benimle bir dünya dar, dar geldi sana
Seviyorum demek ağır, ağır geldi sana
Kara toprak daha yar geldi bana
Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla
Kara toprak daha yar geldi bana
Göçerim sevgilim, kal sağlıcakla
Verip gidenlerin son nefesini
O sessiz ülkenin efsanesini
Hayatla ecelin mesafesini
Ölçerim sevgilim kal kal sağlıcakla
Çektiğim çileler gelmiyor dilime
Söylesen nafile ya sağ nafile
Senden vazgeçersem sırattan bile
Geçerim kal sağlıcakla
Senden vazgeçersem sırattan bile
Geçerim kal sağlıcakla
-
Gül de sussun bu sessizlik
Aşkta beladır sensizlik
Gül de sussun bu sessizlik
Aşkta beladır sensizlik
Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik
Seni görmemek de seni sevmemek de talihsizlik, talihsizlik
Ne oldu gülüm, ne oldu yavrum?
Gözlerin yaşla dolmuş ne oldu ömrüm?
Al sana kucak, kucak
Mutluluklar sıcak, sıcak
Ağlama gülüver yavrum
Al sana kucak, kucak
Mutluluklar sıcak, sıcak
Ağlama gülüver yavrum
Kalpten kalbe bir yol var ki
Senden gelir sana gider
Kalpten kalbe bir yol var ki
Senden gelir sana gider
Şu âlemde seni benden daha fazla
Seven göster, seven göster
Şu âlemde seni benden daha fazla
Seven göster, seven göster
Bana ne diyemem, bana ne diyemem
Senden gelen dertlere bana ne diyemem
Senin derdin benim derdim
Başımın üstünde yerin
Ağlama gülüver yavrum
Al sana kucak, kucak
Mutluluklar sıcak, sıcak
Ağlama gülüver yavrum
-
Çektiğim bu matem hasretten değil
Aşkının kurbanı olduğumdandır
Ömrüme sardığım bu kara bela
Tek sana bağlı kaldığımdandır
Ömrüme sardığım bu kara bela
Bir tek sana bağlı kaldığımdandır
Sen olmazsan, ne olur bilir misin gönlümde
Ne hayat ne sebep kalır şu koca yeryüzünde
Kapıldım bahtım diye vefasız sevgiliye
Teslim ettim ellerimle gönlümü sev diye
Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi
Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi
Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor
Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor
Neredesin sevgilim?
Neredesin kaderim?
Ben böyle acıya, derde
İsyan ederim
Kim bilecek sevenin neler çekeceğini
Kim bilirdi aşkımızın acı vereceğini
Bilemedim sevgilim, hayat bu mu, aşk bu mu
Her seven yara almış belki aşkta kanun bu
Şimdi oldum sevgilim gönlünün pervanesi
Anladım ki, bu dünya dertler meyhanesi
Herkes kendi derdine düşmüş çare arıyor
Açılan her yarayı bir sevgili sarıyor
Neredesin sevgilim?
Neredesin kaderim?
Ben böyle acıya, derde
İsyan ederim
-
Ben çobandım sen yıldızım
Gökyüzünden kaymak niye?
Unutulmak alın yazım
Dilden dile yaymak niye?
***
Bir yalana beş katıp da
Suçluyorsun son mektupta
Sevabımı unutup da
Günahımı saymak niye?
Sevabımı unutup da
Günahımı saymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Aldatılmak böyle zorken
Her gün biraz daha korken
Melek yüzlü kalbin varken
Kör şeytana uymak niye?
Melek yüzlü kalbin varken
Kör şeytana uymak niye?
***
Daha bu yıl bu ekimdi
"Kovsan gitmem", diyen kimdi?
A vefasız beni şimdi
El yerine koymak niye?
Beni yarıydım sen bitikken
***
Sen yıkıktın ben dimdikken
Sırılsıklam, körkütükken
Birdenbire aymak niye?
Sırılsıklam, körkütükken
Birdenbire aymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Göz mü değdi hiç etmezken?
Vicdanına güç yetmezken
Karıncayı incitmezken
Sevgiliye kıymak niye?
***
Bin bir yalan temin edip
İkrarından emin edip
Safiye bin yemin edip
Cemalinden caymak niye?
Safiye bin yemin edip
Cemalinden caymak niye?