Orhan Gencebay

Benim Dünyam (yeni) Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek sensizlik ölüm gibi Rüyam hülyam benim dünyamsın *** Kanımda canımda alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyada Nazar değmesin sana Eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok Korkum aşkımdan çok Gönlüm sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim sen benim Sen benim benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu alemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde *** Her şey sende başlar Seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter Nazar değmesin sana Eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok Korkum aşkımdan çok Gönül sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam Gülen bahtımsın Sen benim sen benim Sen benim benim dünyamsın

Çilekeş (Yeni) Bırak dedim, bırak felek Sevenlerin yakasını Duymadın mı bunca yıldır Aşkımızın duasını *** Sen mi dedin sevgiliye Böyle zalim olmasını Nasıl taktın boynumuza Bu felaket halkasını *** Her gönlün bir köşesinde Yaralanmış bir yer vardır Benim gibi çilekeşin Yaşaması ıstıraptır *** Nice ümitlerle bakarken yarına Şimdi biz de düştük kader tuzağına Bize mutluluğu vadeden ümitler Şimdi terk ettiler bizi birer birer *** Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm *** Ben sabahsız gecelerin Kucağında bir çilekeş Sen ümitler ülkesinin Karanlığında bir güneş *** Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur Artık kader gülse, gülmese ne olur Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım Gönül parça parça yaşamak zor olur *** Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm

Bir Görüşte Aşık Oldum (Yeni) Bir görüşte aşık oldum sana delice Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece Istırabım diner benim geldiğin gece Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece *** Acı çektirmek mi bana maksadın zalim? Senden başka yoktur benim tutacak dalım Gel elinle öldür beni, çektirme yeter Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim

Hor Görme (Yeni) Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır Nerde boynu bükük bir garip görsen Hor görme kim bilir ne derdi vardır *** O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır O garip hâlinde ne sırlar gizli Onu bu hâllere bir koyan vardır Belki benim gibi sevdiği vardır *** Ümitsiz bir aşkın garibi oldum Aradım hatayı kendimde buldum Ne söylesem gönül dinlemez Deli gibi seven yine ben oldum Ne söylesem gönül dinlemez Delice seven yine ben oldum Delice seven yine ben oldum *** Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu kaybeden garip ne yapsın? Nice ümit dolu hayat yolunda Yolunu şaşıran garip ne yapsın? *** Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın Her şey Hak'tan ama zulmetmek kuldan Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? Gönlüm bir zalimi sevdi ne yapsın? *** Madem yaşamaya geldik dünyaya Benim de her şeyde bir hakkım vardır Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır *** Sevmiyorsan hor görme bari Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır Benim de senin gibi Allah'ım vardır

Vazgeç Gönlüm (Yeni) Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? *** Unut dertten zevk almayı Unut dertten zevk almayı Seni ancak seven anlar Seni ancak seven anlar *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar *** Sen attın bu kördüğümü Sen attın bu kördüğümü Çare sende bende değil Çare sende bende değil *** Kör olsun şu aşkın gözü Kör olsun şu aşkın gözü Hata bende sende değil Hata bende sende değil *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar

Aşk Pınarı (Yeni) Eğer aşka bir ceza verebilseydim Benim gibi onunda sevmesini isterdim *** Meçhulden gelmişim meçhule giderim Ömür denen bu yolda susadım su içtim Yürek kansın diye yoldaki bir pınardan *** Aşk pınarıymış bu içmesen ararsın İçsen benim gibi aşk diye yanarsın Ne ilk içen bendim ne son geçen bu yoldan Her şey başladı aşk pınarında Dertler başladı aşk pınarında *** Şimdi arıyorum aşksız günlerimi Meğer zehirlemişim kendi kendimi Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu Kaybettim yarınımın ümitlerini ümitlerini ümitlerini Kaybettim yarınımın ümitlerini Sevmemek elde değil zamanı belli değil Bir canım var yaşarım bende değil Bir canım var yaşarım bende değil *** Gönlümde sefalet aşkla başladı İsyan etti bana bütün duygularım Her yudum bir zehir her nefes bir alev Her ahımda kaldı arzularım Ah edişte kaldı arzularım *** Şimdi arıyorum aşksız günlerimi Meğer zehirlemişim kendi kendimi Aşk pınarı değil dert pınarıymış bu Kaybettim yarınımın ümitlerini Ümitlerini ümitlerini Kaybettim yarınımın ümitlerini Sevmemek elde değil zamanı belli değil Bir canım var yaşarım bende değil Bir canım var yaşarım bende değil.

Sen de Bizdensin(Yeni) Benim boynum hep böyle bükülü mü kalacak? Her hasretin içimde kavgası mı olacak? Bak halime arkadaş, yaşarken ölmüşüm ben Belki çare var ama beni nerden bulacak *** Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem of hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? *** Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin *** Bu dertler böyle bitmez, düşünme derin derin Hayat böyle arkadaş, beteri var beterin Her darbede öldüren aşkın kurbanıyız biz Türlü dertler içinde büküldü belimiz *** Gayemiz yaşamaksa acı çekmek mi lazım? Çaresizlik peşimde hep adım adım Bazen isyan ettiysem of hakkım değil mi? Bu dünyada gülmek için ölmek mi lazım? *** Ben yanılmam arkadaş sen de bizdensin Bizim gibi meçhule gidenlerdensin, gidenlerdensin

Dönmeyen Yıllar(Yeni) Her zaman bakarken mavi sulara Maziyi hatırlar, seni anarım Bir zaman dillere destan olmuştuk Saçlarım ağardı, ona yanarım *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi? *** Ne yapsam şu gönlüm seni arıyor Yıllardır seninle sensiz yaşıyor Her zaman yüzüne gülen gözlerim Yılların ardından sana ağlıyor *** Dön desem yıllara, geri döner mi? Rüzgârlar şarkımızı yine söyler mi? Güneş, mehtap, yıldızlar şahidimizdi bizim Yalvarsam yıllara beni dinler mi? Beni dinler mi?

Kabahat Seni Sevende Hayat rüya gibi Aşk bir kumar gibi Kaybettim seni sevgili Yağmur gibi yaşlar Akar gözlerimden Kahrettin beni sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Seni başıma taç, gözlerime yaş ettim Şu hasta kalbime aşkını ilaç ettim Sen mesut ol diye ben kendi kendimi Kaderimle avutup nasıl da harap ettim *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli deli gönlümde *** Sen başka dünyada, ben sanki rüyada Bilemedim ey sevgili Ben mi çaresizim, sen mi vefasızsın? Bulamadım ey sevgili Aşk dolu geceler kadar yalnızım Sensizim sensiz *** Her nereye baksam acı hatıran var Mazi hançer gibi derinden yaralar Ölmeyen aşkımı öldüren sen oldun Korkarım ki eyvah bize de ayrılık var *** Aşk bu mudur ey sevgili? Bir aşk vardır bir gönülde Kabahat seni seven Şu benim deli deli gönlümde

Ziyankar (Yeni) Harcadım ömrümü hep senin için Sevilmek bir hayal, sevmemek ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan Ettiğim duadan ümide kadar Döktüğüm gözyaşım, nefretim ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan *** Bilirim bu dünya sensiz yaşanmaz Sensiz, bir dert ile güne başlanmaz Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan Sen de bil kahrına bu can dayanmaz Yaşamak çok güzel, seninle ziyan *** Al beni vur yere, parça parça et İstersen sen beni, istersen kahret Bu mudur sevene verdiğin kıymet Sevmenin böylesi ölmekten ziyan *** Yaradan doğ demiş, ben de doğmuşum Bir gönle gir demiş, seni bulmuşum Ne yazık, sayende sefil olmuşum İbret-i alemi, görmemek ziyan *** Ömrümden çaldığın zamana yazık Uğrunda verdiğim son nefes ziyan