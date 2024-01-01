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7/24 Dinle Orhan Gencebay Klasikler-2 (Sizin Seçtikleriniz)

Orhan Gencebay Klasikler-2 (Sizin Seçtikleriniz) Şarkı Sözleri

Orhan Gencebay Orhan Gencebay Klasikler-2 (Sizin Seçtikleriniz) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Orhan Gencebay Orhan Gencebay Klasikler-2 (Sizin Seçtikleriniz) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Orhan Gencebay Klasikler-2 (Sizin Seçtikleriniz) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Orhan Gencebay

Orhan Gencebay

Orhan Gencebay Klasikler-2 (Sizin Seçtikleriniz)

  • Benim Dünyam (yeni)

  • Çilekeş (Yeni)

  • Bir Görüşte Aşık Oldum (Yeni)

  • Hor Görme (Yeni)

  • Vazgeç Gönlüm (Yeni)

  • Aşk Pınarı (Yeni)

  • Sen de Bizdensin(Yeni)

  • Dönmeyen Yıllar(Yeni)

  • Kabahat Seni Sevende

  • Ziyankar (Yeni)

  • Bitecek Dertlerimiz (yeni)

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