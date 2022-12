Orhan Gencebay

Besmeleyle başla, ümidin tam olsun Yarsız ömür olmaz, sev ki yârin olsun Sev, yârin olsun *** Hayat iniş çıkış, düzünü ara bul Yürekten ara ki her şey kolay olsun Her şey kolay olsun *** "Of", demeden geçmez bu hayat "Of", demeden geçmez bu hayat "Oh", dedirtecek bir yârin olsun "Oh", dedirtecek dostların olsun *** Olmaz deme sakın, belki bir gün olur Hayat sürpriz dolu, fırsatlar bulunur Fırsatlar bulunur *** Besmeleyle başla, niyet tut bahtına Olur ya da olmaz, gitmesin ağrına Gitmesin zoruna *** Mutlu olmak için kendin gibi görün Bir seven bulduysan bakma ona buna Bakma şuna buna *** "Of", demeden geçmez bu hayat "Of", demeden geçmez bu hayat "Oh", dedirtecek bir yârin olsun "Oh", dedirtecek dostların olsun *** Olmaz deme sakın, belki bir gün olur Hayat sürpriz dolu, fırsatlar bulunur Fırsatlar bulunur